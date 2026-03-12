La primavera llegó a la Ciudad de México, y con ella el calor y los brotes de flores por doquier. Un cóctel es una manera elegante de quitarse la sed y refrescarse.

En Menú, te pasamos la receta de tres drinks hechos con flores que podrían ayudar para bajar el calor en un día soleado.

Cóctel Floral. Receta de la chef Zahie Téllez

Ingredientes

Hielo, el necesario

1 oz de tequila

10 ml de jugo de limón

20 ml de jugo de naranja

20 ml de licor de flor de saúco

15 ml de Miel de agave

1/2 limón

Sal o chile piquín, al gusto

Pétalos de cempasúchil para adornar.

Preparación

En un shaker, añade hielo hasta la mitad. Añade los líquidos y shakea hasta sentir las manos frías. Pasa una el medio limón por el borde de una copa y espolvorea sal. Cuela el shakeado y sirve en la copa. Corta una rodaja del limón, pósala en el borde de la copa y añade unos cuantos pétalos para adornar.

Bugambilia. Receta de “K Bartender”

Ingredientes

2 oz. De Vodka infusionado con bugambilia.

Agua quina, la necesaria.

Hielo, el necesario

Una flor de bugambilia

Preparación

En un shaker, añade hielo hasta la mitad. Vierte el vodka y shakea. Cuela y sirve en una copa. Termina el trago añadiendo el agua quina. Coloca una flor de bugambilia para adornar.

Gin tonic de jamaica. Receta de Nicolás Saya

Ingredientes

2 oz. de Ginebra

5 hojas de jamaica

Agua tónica

Hielo, el necesario.

Procedimiento para infusionar la ginebra con las flores

Sirve las 2 onzas de ginebra en un vaso y añade de las hojas de jamaica. Deja infusionar por 20 min.

Preparaciones para el cocktail

En una copa añade hielo hasta el borde. Cuela y añade la ginebra infusionada Añade agua tónica Remueve ligeramente de abajo hacia arriba.

Así de sencillo ya tienes 3 cocktails primaverales para ayudar a refrescarte en días de calor.

