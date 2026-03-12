Más Información

¿Olvidaste los datos de tu cuenta Llave MX?; conoce el paso a paso para recuperar tu usuario

¿Los químicos de la vida diaria alteran nuestras hormonas?; esto dice la UNAM

¿Quién era Philip Westh?; la inquietante doble vida del vecino “modelo” que engañó a todos

SSC advierte sobre retos virales con uso de fuego; ¿cómo evitar caer en desafíos de redes sociales?

CURP biométrico 2026: ¿quiénes deben sacarlo y cuál es la fecha límite?; esto se sabe

La primavera llegó a la Ciudad de México, y con ella el calor y los brotes de flores por doquier. Un cóctel es una manera elegante de quitarse la sed y refrescarse.

En , te pasamos la receta de tres drinks hechos con flores que podrían ayudar para bajar el calor en un día soleado.

Cóctel Floral. Receta de la chef Zahie Téllez

Ingredientes

  • Hielo, el necesario
  • 1 oz de tequila
  • 10 ml de jugo de limón
  • 20 ml de jugo de naranja
  • 20 ml de licor de flor de saúco
  • 15 ml de Miel de agave
  • 1/2 limón
  • Sal o chile piquín, al gusto
  • Pétalos de cempasúchil para adornar.

Preparación

  1. En un shaker, añade hielo hasta la mitad.
  2. Añade los líquidos y shakea hasta sentir las manos frías.
  3. Pasa una el medio limón por el borde de una copa y espolvorea sal.
  4. Cuela el shakeado y sirve en la copa.
  5. Corta una rodaja del limón, pósala en el borde de la copa y añade unos cuantos pétalos para adornar.
Té de bugambilia para la tos. Foto: iStock
Bugambilia. Receta de “K Bartender”

Ingredientes

  • 2 oz. De Vodka infusionado con bugambilia.
  • Agua quina, la necesaria.
  • Hielo, el necesario
  • Una flor de bugambilia

Preparación

  1. En un shaker, añade hielo hasta la mitad.
  2. Vierte el vodka y shakea.
  3. Cuela y sirve en una copa. Termina el trago añadiendo el agua quina.
  4. Coloca una flor de bugambilia para adornar.

Gin tonic de jamaica. Receta de Nicolás Saya

Ingredientes

  • 2 oz. de Ginebra
  • 5 hojas de jamaica
  • Agua tónica
  • Hielo, el necesario.

Procedimiento para infusionar la ginebra con las flores

  1. Sirve las 2 onzas de ginebra en un vaso y añade de las hojas de jamaica.
  2. Deja infusionar por 20 min.

Preparaciones para el cocktail

  1. En una copa añade hielo hasta el borde.
  2. Cuela y añade la ginebra infusionada
  3. Añade agua tónica
  4. Remueve ligeramente de abajo hacia arriba.

Así de sencillo ya tienes 3 cocktails primaverales para ayudar a refrescarte en días de calor.

