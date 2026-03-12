Más Información
La primavera llegó a la Ciudad de México, y con ella el calor y los brotes de flores por doquier. Un cóctel es una manera elegante de quitarse la sed y refrescarse.
En Menú, te pasamos la receta de tres drinks hechos con flores que podrían ayudar para bajar el calor en un día soleado.
Cóctel Floral. Receta de la chef Zahie Téllez
Ingredientes
- Hielo, el necesario
- 1 oz de tequila
- 10 ml de jugo de limón
- 20 ml de jugo de naranja
- 20 ml de licor de flor de saúco
- 15 ml de Miel de agave
- 1/2 limón
- Sal o chile piquín, al gusto
- Pétalos de cempasúchil para adornar.
Preparación
- En un shaker, añade hielo hasta la mitad.
- Añade los líquidos y shakea hasta sentir las manos frías.
- Pasa una el medio limón por el borde de una copa y espolvorea sal.
- Cuela el shakeado y sirve en la copa.
- Corta una rodaja del limón, pósala en el borde de la copa y añade unos cuantos pétalos para adornar.
Bugambilia. Receta de “K Bartender”
Ingredientes
- 2 oz. De Vodka infusionado con bugambilia.
- Agua quina, la necesaria.
- Hielo, el necesario
- Una flor de bugambilia
Preparación
- En un shaker, añade hielo hasta la mitad.
- Vierte el vodka y shakea.
- Cuela y sirve en una copa. Termina el trago añadiendo el agua quina.
- Coloca una flor de bugambilia para adornar.
Gin tonic de jamaica. Receta de Nicolás Saya
Ingredientes
- 2 oz. de Ginebra
- 5 hojas de jamaica
- Agua tónica
- Hielo, el necesario.
Procedimiento para infusionar la ginebra con las flores
- Sirve las 2 onzas de ginebra en un vaso y añade de las hojas de jamaica.
- Deja infusionar por 20 min.
Preparaciones para el cocktail
- En una copa añade hielo hasta el borde.
- Cuela y añade la ginebra infusionada
- Añade agua tónica
- Remueve ligeramente de abajo hacia arriba.
Así de sencillo ya tienes 3 cocktails primaverales para ayudar a refrescarte en días de calor.
