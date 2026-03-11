La escena gastronómica del país sigue creciendo. La Guía Michelin México 2026 anunció la incorporación de tres nuevos estados a su proceso de evaluación, ampliando el mapa culinario que revisan sus inspectores.

Con esta expansión, la guía pasará a considerar restaurantes de nueve estados del país, sumando más cocinas regionales al radar de una de las publicaciones gastronómicas más influyentes del mundo y en Menú te contamos cuáles son estos estados.

¿Qué estados se suman a la Guía Michelin México?

En las próximas ediciones, la Guía Michelin incluirá restaurantes de:

Puebla

Jalisco

Yucatán

Estos destinos destacan por su tradición culinaria, diversidad de ingredientes y proyectos gastronómicos consolidados, por lo que su incorporación amplía la representación de la cocina mexicana dentro de la guía.

Foto: Especial.

"Estamos increíblemente entusiasmados de ver cómo la innovación y la creatividad dentro de la cocina mexicana continúan prosperando, y la incorporación de Jalisco, Puebla y Yucatán refleja nuestro compromiso continuo de destacar ofertas culinarias sobresalientes de todo el país”, afirmó Gwendal Poullennec, director internacional de la Guía Michelin.

¿Qué estados evaluaba la Guía Michelin en México?

Antes de este anuncio, la guía consideraba restaurantes ubicados en seis estados del país:

Ciudad de México

Oaxaca

Baja California

Baja California Sur

Nuevo León

Quintana Roo

Estos territorios formaron parte de la primera selección de la Guía Michelin en México, presentada en 2024.

Con la incorporación de Puebla, Jalisco y Yucatán, la Guía Michelin evaluará restaurantes en nueve estados mexicanos, lo que permitirá que más cocinas regionales y restaurantes formen parte de su selección.

La expansión también refleja el crecimiento y reconocimiento internacional de la gastronomía mexicana, considerada una de las más diversas del mundo.

¿Por qué destacan Jalisco, Puebla y Yucatán?

Cada uno de estos estados cuenta con tradiciones culinarias profundamente arraigadas, resultado de siglos de intercambio cultural e ingredientes locales.

Jalisco es reconocido por sus vibrantes tradiciones gastronómicas que combinan influencias indígenas y españolas.

Puebla posee una cocina compleja y rica en técnicas e ingredientes, moldeada por tradiciones indígenas y herencias coloniales.

Yucatán destaca por su cocina influenciada por la cultura maya y la historia colonial, con un fuerte enfoque en ingredientes regionales.

Foto: Especial.

La Guía Michelin refuerza el posicionamiento gastronómico de México

Desde su lanzamiento en México en 2024, la Guía Michelin se ha enfocado en reconocer la diversidad y el talento de la escena culinaria nacional. La expansión hacia nuevos estados refuerza el papel del país como uno de los destinos gastronómicos más relevantes a nivel global.

De acuerdo con Ignacio Alarcón, presidente nacional de CANIRAC, socio de la guía en México, la presencia de Michelin tiene efectos que van más allá del reconocimiento a restaurantes.

Entre sus impactos destacan:

Impulso al turismo gastronómico internacional

Mayor visibilidad para restaurantes y cocineros locales

Fortalecimiento de la marca gastronómica de los destinos

Además, millones de viajeros en el mundo utilizan la guía como referencia para decidir qué restaurantes visitar y a qué destinos viajar.

