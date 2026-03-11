La Feria del Pan, Ponche y Café regresa a Comala, Colima, consolidándose como el evento central de la temporada de Semana Santa 2026.

En su edición número 24, este encuentro gastronómico se define como un escaparate de la herencia culinaria de la región donde el aroma del horno de barro y el café volcánico definen la experiencia del visitante, y en Menú te contamos todo lo que tienes que saber al respecto.

Esta celebración no solo busca la promoción de productos locales, sino que ofrece una inmersión total en las tradiciones de Colima a través de una agenda que integra música en vivo, danza y sabores artesanales diseñados para toda la familia.

¿Cuáles son las fechas y horarios de la Feria del Pan, Ponche y Café 2026?

La feria se llevará a cabo durante dos semanas completas, aprovechando el flujo turístico de las vacaciones de Semana Santa. Los detalles logísticos para los asistentes son:

Periodo: Del 27 de marzo al 12 de abril de 2026.

Del 27 de marzo al 12 de abril de 2026. Sede: Plaza principal de Comala.

Plaza principal de Comala. Horario: De las 10:00 a las 23:00 horas.

De las 10:00 a las 23:00 horas. Participación: Más de 150 expositores y grupos culturales.

¿Qué variedades de ponche y café se podrán degustar?

El ponche comalteco es el gran protagonista de la feria; se trata de una bebida artesanal elaborada con alcohol de caña, frutas, mezcal y/o leche. Los asistentes encontrarán una amplia gama que incluye:

Sabores tradicionales: Recetas clásicas de la región.

Recetas clásicas de la región. Opciones exóticas: Arándano, guayabilla y tamarindo.

Arándano, guayabilla y tamarindo. Variedades cremosas: Sabores de cajeta y pistache.

Sabores de cajeta y pistache. Café regional: Granos cultivados en suelos volcánicos, reconocidos por su aroma y calidad superior.

Foto: Cortesía.

¿Cómo es la elaboración del pan tradicional en este festival?

El pan que se presenta en la feria se distingue por conservar procesos que han sido heredados por generaciones en la comunidad. Los elementos clave de esta tradición son:

Técnica de horneado: Uso de hornos de barro para evocar un sabor auténtico.

Uso de hornos de barro para evocar un sabor auténtico. Variedad de piezas: Elaboración de picones, conchas y otras delicias horneadas.

Elaboración de picones, conchas y otras delicias horneadas. Identidad local: Productos que representan la herencia cultural de los panaderos comaltecos.

Foto: Cortesía.

¿Qué actividades culturales complementan la oferta gastronómica?

Más allá de la venta de alimentos, la feria funciona como un centro de expresión artística para toda la familia. La agenda para este año incluye:

Música en vivo: Presentaciones de diversos géneros a lo largo de las dos semanas.

Presentaciones de diversos géneros a lo largo de las dos semanas. Danza tradicional: Bailables y diversas expresiones artísticas regionales.

Bailables y diversas expresiones artísticas regionales. Comercio local: Espacios destinados a la adquisición de productos de la región para llevar a casa.

