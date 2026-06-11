Corea del Sur y República Checa hacen su presentación en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 con el objetivo de iniciar con el pie derecho.

Luego del triunfo (2-0) de México sobre Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial, los surcoreanos y los checos son los encargados de continuar la actividad.

La representante de Asia y la de Europa disputan el primer partido que albergará el estadio Guadalajara.

Con la obligación de ganar, ya que el Tri sumó sus primeros tres puntos en el Grupo A, las dos selecciones saltan al terreno de juego del inmueble tapatío.

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Esta será apenas la segunda ocasión que estas dos escuadras se enfrenten en la historia; aunque, esta será la primera de carácter oficial.

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¡República Checa llega al estadio Guadalajara! 🏟️



Los checos ya se encuentran en el inmueble tapatío para su debut en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 🇨🇿 pic.twitter.com/AgsU0llLje — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 12, 2026

La primera vez fue en 2016, cuando jugaron un amistoso en el Eden Arena de Praga, donde Corea del Sur se quedó con el triunfo (1-2) sobre República Checa.

Cabe resaltar que ambas llegan con dos victorias consecutivas en sus últimos encuentros no oficiales, por lo que tienen un envión anímico importante para el duelo de esta noche.

El siguiente partido de los surcoreanos será contra México en el estadio Guadalajara, por lo que necesitan obtener un triunfo para llegar con mayor tranquilidad a su juego más importante de todos en la fase de grupos.

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Mientras que los checos jugarán ante Sudáfrica en el Mercedes-Benz stadium de Atlanta, en la Jornada 2 de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Este encuentro es sumamente relevante para las dos selecciones porque tienen la aspiración de avanzar a la siguiente ronda y se estarán peleando por uno de los dos boletos directos o por el tercero para tener posibilidades de no quedarse en la primera fase.

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El partido entre Corea del Sur y República Checa comenzará en punto de las 20:00 horas y será transmitido, exclusivamente, por la plataforma de streaming ViX Premium (Pase Mundial 2026).

Sigue aquí el minuto a minuto del Corea del Sur y República Checa