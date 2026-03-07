Empezar el día con el desayuno es clave, ya que esta comida te ayuda a mantener energía en el resto de tu jornada. Y una preparación tan sencilla, como el huevo con arroz puede ser buena opción al despertar.

Esta combinación es abundante en carbohidratos y proteínas, que ayudan a que el cuerpo funcione de manera óptima durante las primeras horas de la mañana.

El arroz y el huevo son productos accesibles en México. Foto: Freepik

¿Cuáles son los beneficios de comer huevo con arroz?

De acuerdo con un artículo de la la nutricionista Karla Leal, publicado en el portal médico Tua Saúde, para entender los beneficios de este desayuno, primero debes conocer los ingredientes que aporta cada alimento.

Por ejemplo, el huevo es un producto rico en proteínas y nutrientes esenciales como el hierro y vitaminas del complejo B, que mejoran la oxigenación y el transporte de nutrientes. Esto lo hace perfecto para personas que se levantan fatigadas en la mañana.

De igual manera, ayuda a prolongar la sensación de saciedad, reduciendo el apetito a lo largo del día y ello favorece la pérdida de peso. Y es que incluso se puede combinar con otros alimentos de aporte calórico bajo, por ejemplo, verduras de hoja verde, pimientos y hierbas frescas.

Mientras que el arroz es rico en carbohidratos, otra fuente de energía que mantiene funciones vitales del cuerpo como la respiración y el ritmo cardíaco. Al despertar, su consumo puede favorecer aspectos más puntuales como mejorar la concentración.

En particular, la variedad integral aportan fibra, manganeso, selenio, antioxidantes y vitamina B, nutrientes que también ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad.

Si acostumbras a realizar ejercicio en las mañanas, el arroz es excelente para tu pre-entrenamiento y al ser alimento de fácil digestión, evita que te sientas pesado en tu rutina.

El arroz con huevo es exente para tu pre-entrenamiento. Foto: Freepik

¿Quiénes deberían desayunar huevo con arroz?

Un artículo del Harvard Health Publishing señala que un huevo grande contiene 6 g de proteína de alta calidad, incluyendo los nueve aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita, pero no puede producir por sí mismo.

La proteína contribuye a realizar diversas funciones, desde el mantenimiento muscular hasta la producción de hormonas que regulan la sensación de saciedad. Por eso es importante consumirlas y no hay mejor momento para hacerlo que en las mañanas.

Aunque su ingesta es necesaria en cualquier etapa, ciertas personas podrían verse más beneficiadas. En un estudio publicado en PUBMED, científicos liderados por el Dr. Kunihiko Kaneko analizaron cómo la proteína mixta de huevo y el arroz era aprovechada por mujeres jóvenes que seguían planes alimenticios bajos en proteína.

En un primer experimento, 7 estudiantes recibieron una dieta sin proteínas durante 10 días, y se les midió la pérdida de nitrógeno en orina y heces, indicador de cuánta proteína usaban sus cuerpos.

En un segundo experimento, 17 mujeres diferentes siguieron durante 7 días una dieta baja en proteínas, que incluía 250 g de arroz y 125 g de huevo entero.

Cada grupo recibió diferentes cantidades de calorías totales, es decir, algunas comieron menos y otras más, aunque todas las integrantes consumieron la misma cantidad de arroz y huevo.

Los resultados mostraron que las mujeres que recibieron suficientes calorías lograron un balance de nitrógeno positivo, lo que significó que su cuerpo utilizó la proteína de manera efectiva para mantener la masa muscular. Por el contrario, las jóvenes que recibieron menos calorías no lograron este balance.

Aunque el estudio incluyó únicamente a mujeres jóvenes, y habría que ver si su efecto es el mismo en varones, es la prueba de que el consumo de calorías es clave para mantener una salud y nutrición óptima.

Ahora que conoces los beneficios de cada alimento, la combinación de arroz con huevo resulta por demás benéfica para tu cuerpo, sobre todo cuando realizas actividades que requieren mucha estamina en tu vida diaria.

