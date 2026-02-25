El agua con electrolitos casera es una de las formas más fáciles y naturales de mantenerte hidratado durante los días de calor en México. Cuando las temperaturas suben, el cuerpo pierde minerales esenciales a través del sudor, por lo que reponerlos de forma equilibrada es clave para evitar fatiga y deshidratación.

Hoy en Menú te explicamos qué son los electrolitos, para qué sirven y cómo preparar una bebida hidratante casera paso a paso, sin recurrir a opciones artificiales con exceso de azúcar o sodio.

¿Qué son los electrolitos y por qué son importantes?

Los electrolitos son minerales que el cuerpo necesita para realizar funciones básicas pero fundamentales. De acuerdo con especialistas en salud como Healthline, ayudan a mantener el equilibrio de líquidos, regular el pH, permitir la contracción muscular y facilitar la transmisión de impulsos nerviosos.

Estos minerales están presentes en la sangre, el sudor y la orina, por lo que se pierden con mayor facilidad en épocas de calor o durante la actividad física intensa.

Entre los electrolitos más importantes se encuentran:

Sodio

Potasio

Calcio

Magnesio

Fosfato

Bicarbonato

Cloruro

Mantener un balance adecuado es esencial para que el organismo funcione correctamente.

Leer también: Dónde y cuándo será el Festival de Cocina Michoacana en la CDMX

¿Para qué sirve tomar agua natural con electrolitos?

Tomar agua con electrolitos natural ayuda a reponer los minerales que se pierden al sudar, especialmente en climas calurosos o después de hacer ejercicio. Puede contribuir a prevenir síntomas como cansancio, dolor de cabeza leve o debilidad muscular asociados a la deshidratación.

Sin embargo, consumir electrolitos en exceso, según fuentes como la American Heart Association y Celeveland Clinic, también puede generar malestares como náuseas, arritmias o confusión. Al tratarse de minerales presentes en los alimentos, muchas veces basta con llevar una dieta equilibrada para cubrir las necesidades diarias.

Foto: Unsplash.

Por eso, si no practicas deporte de alto rendimiento ni presentas sudoración excesiva, no es indispensable recurrir a bebidas comerciales. Una bebida hidratante casera puede ser suficiente para mantener el equilibrio.

Leer también: Qué ingredientes lleva el agua de obispo para tomar en Semana Santa

¿Cómo hacer agua con electrolitos casera fácil y natural paso a paso?

Si buscas cómo hacer suero casero o una bebida hidratante natural para el calor, esta receta de Eating Well es práctica, fresca y equilibrada.

Ingredientes

1 ½ taza de agua de coco natural

½ taza de jugo de naranja fresco

2 cucharadas de jugo de limón fresco

1 pizca de sal

Hielo al gusto

Preparación

Combina el agua de coco, el jugo de naranja y el jugo de limón en un vaso grande.

Agrega la pizca de sal y mezcla hasta que se disuelva por completo.

Sirve en dos vasos con hielo al gusto y disfruta.

Esta combinación aporta líquidos, azúcares naturales y minerales como potasio y sodio en proporciones moderadas, ideales para hidratarte sin excederte.

Aporte nutrimental aproximado

66 calorías

14 g de carbohidratos

2 g de proteína

Preparar agua con electrolitos casera es una alternativa sencilla, natural y económica para enfrentar los días de calor en México. La clave está en mantener el equilibrio y escuchar las necesidades de tu cuerpo.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters