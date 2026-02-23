Más Información

Para la temporada de primavera en México, además de las aguas frescas que comúnmente conocemos como la de limón, jamaica, horchata y tamarindo, también existe una con ingredientes inesperados: el de obispo.

Esta bebida destaca por su llamativo tono rojo intenso, y por su relación con el color morado litúrgico de la .

El agua de obispo es una opción refrescante para Semana Santa 2026. Foto: Pexels
¿Qué es el agua de obispo?

El agua de obispo tiene su origen en el estado de Zacatecas y se remonta al siglo XVI.

En aquella época, durante Semana Santa, los vecinos visitaban las casas que colocaban un altar dedicado a la Virgen Dolorosa. Ahí se les ofrecían frescas y una opción popularizada fue la hecha a base de betabel.

Se trata de una bebida refrescante que, además de la hortaliza rallada, se combinaba con frutas frescas, semillas y lechuga.

Su tonalidad, entre roja y morada, se debe principalmente al betabel, ingrediente que aporta antioxidantes y minerales. Y por eso mismo fue nombrada como “Sangre de Cristo” o “agua de Cuaresma”.

Al agua de obispo también se puede consumir a modo de ensalada. Foto: Pexels
¿Cómo preparar el agua de obispo?

Si quieres probar el agua de obispo, a continuación te mostramos una sencilla receta y que seguro te encantará para acompañar tus comidas de temporada:

Porciones: 8 a 10

Ingredientes:

  • 2 betabeles medianos
  • 1/4 de lechuga orejona fileteada en tiras finas
  • 2 naranjas en gajos
  • 2 manzanas
  • 2 plátanos
  • 10 g de cacahuates sin cáscara
  • Hielo al gusto
  • Endulzante al gusto
  • 2 litros de agua

Procedimiento:

  1. Rallar finamente uno de los betabeles y reservar.
  2. Extraer el jugo del segundo betabel.
  3. Picar las manzanas y los plátanos en cubos o rodajas pequeñas.
  4. En una jarra grande, incorporar el betabel rallado y el jugo.
  5. Añadir la lechuga, los gajos de naranja, la manzana y los cacahuates.
  6. Agregar los plátanos al final para evitar que se oxiden.
  7. Vaciar el agua simple y mezclar todos los ingredientes.
  8. Endulzar al gusto y añadir hielo antes de servir.

Más allá de su sabor, el agua de obispo aporta calcio, hierro, minerales y antioxidantes presentes en todos sus ingredientes. Esto la convierte en una alternativa nutritiva y refrescante para los días soleados. ¿Ya la conocías?

