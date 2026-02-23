Más Información
Chumel Torres fija postura tras mensaje de Trevilla por muerte de “El Mencho”; “máximo respetote”, dice
Muerte de “El Mencho”; líder del CJNG protagoniza los cartones de la prensa nacional tras bloqueos en México
Luisito Comunica reacciona a bloqueos en México tras muerte de “El Mencho”; “es como una película de miedo”
[Publicidad]
Para la temporada de primavera en México, además de las aguas frescas que comúnmente conocemos como la de limón, jamaica, horchata y tamarindo, también existe una con ingredientes inesperados: el agua de obispo.
Esta bebida destaca por su llamativo tono rojo intenso, y por su relación con el color morado litúrgico de la Semana Santa.
Leer también Receta para hacer fresas con crema
¿Qué es el agua de obispo?
El agua de obispo tiene su origen en el estado de Zacatecas y se remonta al siglo XVI.
En aquella época, durante Semana Santa, los vecinos visitaban las casas que colocaban un altar dedicado a la Virgen Dolorosa. Ahí se les ofrecían aguas frescas y una opción popularizada fue la hecha a base de betabel.
Se trata de una bebida refrescante que, además de la hortaliza rallada, se combinaba con frutas frescas, semillas y lechuga.
Su tonalidad, entre roja y morada, se debe principalmente al betabel, ingrediente que aporta antioxidantes y minerales. Y por eso mismo fue nombrada como “Sangre de Cristo” o “agua de Cuaresma”.
¿Cómo preparar el agua de obispo?
Si quieres probar el agua de obispo, a continuación te mostramos una sencilla receta y que seguro te encantará para acompañar tus comidas de temporada:
Porciones: 8 a 10
Ingredientes:
- 2 betabeles medianos
- 1/4 de lechuga orejona fileteada en tiras finas
- 2 naranjas en gajos
- 2 manzanas
- 2 plátanos
- 10 g de cacahuates sin cáscara
- Hielo al gusto
- Endulzante al gusto
- 2 litros de agua
Procedimiento:
- Rallar finamente uno de los betabeles y reservar.
- Extraer el jugo del segundo betabel.
- Picar las manzanas y los plátanos en cubos o rodajas pequeñas.
- En una jarra grande, incorporar el betabel rallado y el jugo.
- Añadir la lechuga, los gajos de naranja, la manzana y los cacahuates.
- Agregar los plátanos al final para evitar que se oxiden.
- Vaciar el agua simple y mezclar todos los ingredientes.
- Endulzar al gusto y añadir hielo antes de servir.
Más allá de su sabor, el agua de obispo aporta calcio, hierro, minerales y antioxidantes presentes en todos sus ingredientes. Esto la convierte en una alternativa nutritiva y refrescante para los días soleados. ¿Ya la conocías?
Leer también Qué alimentos son buenos para las venas y las arterias
Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters
Noticias según tus intereses
[Publicidad]