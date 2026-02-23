Para la temporada de primavera en México, además de las aguas frescas que comúnmente conocemos como la de limón, jamaica, horchata y tamarindo, también existe una con ingredientes inesperados: el agua de obispo.

Esta bebida destaca por su llamativo tono rojo intenso, y por su relación con el color morado litúrgico de la Semana Santa.

El agua de obispo es una opción refrescante para Semana Santa 2026. Foto: Pexels

Leer también Receta para hacer fresas con crema

¿Qué es el agua de obispo?

El agua de obispo tiene su origen en el estado de Zacatecas y se remonta al siglo XVI.

En aquella época, durante Semana Santa, los vecinos visitaban las casas que colocaban un altar dedicado a la Virgen Dolorosa. Ahí se les ofrecían aguas frescas y una opción popularizada fue la hecha a base de betabel.

Se trata de una bebida refrescante que, además de la hortaliza rallada, se combinaba con frutas frescas, semillas y lechuga.

Su tonalidad, entre roja y morada, se debe principalmente al betabel, ingrediente que aporta antioxidantes y minerales. Y por eso mismo fue nombrada como “Sangre de Cristo” o “agua de Cuaresma”.

Al agua de obispo también se puede consumir a modo de ensalada. Foto: Pexels

¿Cómo preparar el agua de obispo?

Si quieres probar el agua de obispo, a continuación te mostramos una sencilla receta y que seguro te encantará para acompañar tus comidas de temporada:

Porciones: 8 a 10

Ingredientes:

2 betabeles medianos

1/4 de lechuga orejona fileteada en tiras finas

2 naranjas en gajos

2 manzanas

2 plátanos

10 g de cacahuates sin cáscara

Hielo al gusto

Endulzante al gusto

2 litros de agua

Procedimiento:

Rallar finamente uno de los betabeles y reservar. Extraer el jugo del segundo betabel. Picar las manzanas y los plátanos en cubos o rodajas pequeñas. En una jarra grande, incorporar el betabel rallado y el jugo. Añadir la lechuga, los gajos de naranja, la manzana y los cacahuates. Agregar los plátanos al final para evitar que se oxiden. Vaciar el agua simple y mezclar todos los ingredientes. Endulzar al gusto y añadir hielo antes de servir.

Más allá de su sabor, el agua de obispo aporta calcio, hierro, minerales y antioxidantes presentes en todos sus ingredientes. Esto la convierte en una alternativa nutritiva y refrescante para los días soleados. ¿Ya la conocías?

Leer también Qué alimentos son buenos para las venas y las arterias

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters