Las proteínas suelen asociarse con alimentos de origen animal, pero cada vez más personas buscan opciones vegetales para diversificar su alimentación. En ese contexto, surge una pregunta frecuente: ¿las verduras contienen proteína y pueden contribuir de forma significativa a la dieta diaria?

Pero claro que existen verduras con un contenido relevante de proteína, especialmente cuando se consumen dentro de una dieta equilibrada y variada, y en Menú te contamos de algunas de ellas.

¿Las verduras contienen proteína?

Sí. Aunque las verduras no suelen aportar la misma cantidad de proteína que la carne, el pescado o los lácteos, fuentes como Arla Foods, Healthline, y Fruits & Veggies coinciden en que sí contienen este macronutriente en proporciones variables.

Según explica Arla Foods en su listado de verduras con mayor aporte proteico, muchas hortalizas pueden sumar gramos importantes por cada 100 gramos de producto. Por su parte, Healthline detalla que algunas verduras destacan no solo por su contenido de proteína, sino también por su aporte de fibra y antioxidantes.

El portal Fruits & Veggies subraya que, si bien no se consideran alimentos “altos en proteína” en comparación con otras categorías, sí contribuyen al total diario recomendado cuando forman parte de una dieta basada en plantas.

¿Qué verduras aportan más proteína?

Con base en los datos publicados por Arla Foods y Healthline, estas son algunas de las verduras que destacan por su contenido proteico:

Edamame: 18.4 g por taza (250 g aproximadamente)

Elote dulce amarillo: 4.68 g por pieza de tamaño grande

Aguacate: 4.02 g por pieza de tamañan mediano

Brócoli: 4.28 g por taza

Coles de Bruselas: 5.64 g por taza

Espinaca: 2.6 g por cada 100 g

Alcachofa: 3.3 g por cada 100 g

Espárragos: 5.31 g por taza

Papa: 4.32 g por pieza de tamaño mediano

De hecho, de acuerdo con Healthline, el brócoli es una de las verduras más interesantes en términos de densidad nutricional, ya que combina proteína con bajo aporte calórico.

Los edamames y las coles de Bruselas también figuran entre las opciones con mayor contenido por porción, sinedo los edamames los de mayor concentración por taza.

¿Se puede consumir solo proteína de origen vevetal?

En el listado de Arla Foods aparecen vegetales como espinaca, espárragos y alcachofa, que además aportan vitaminas, minerales y fibra. Mientras tanto, Fruits & Veggies enfatiza que la clave está en la variedad: combinar distintas verduras permite sumar proteína de forma constante dentro del patrón alimentario diario.

En conclusión, aunque las verduras no sustituyen a fuentes proteicas más concentradas, sí contienen proteína en cantidades medibles por cada 100 gramos y pueden contribuir significativamente cuando se integran en una dieta equilibrada y diversa.

