Si eres de las personas que, además de planear sus comidas diarias, desea incrementar el consumo de proteínas, entonces debes probar el queso cottage.

Este producto lácteo contiene macronutrientes, es fuente de vitaminas y minerales, y también es bajo en grasa. Aunque su apariencia pueda ser intimidante, por los grumos que se producen en su elaboración por la leche cuajada, su sabor es excepcional.

También conocido como “queso granulado”, consumirlo aporta numerosos beneficios para la salud y aquí te los enlistamos.

Al queso cottage también se le conoce como “queso granulado”. Foto: Unsplash

¿Qué beneficios tiene cenar queso cottage?

Ayuda al control del peso

Este queso tiene un contenido calórico bajo, por lo que se recomienda añadirlo a los planes alimenticios de las personas que buscan bajar de peso o controlarlo.

Consumer Reports, empresa dedicada a hacer investigaciones y evaluaciones de productos y servicios, señala que el máximo porcentaje de grasas que contiene el queso cottage es del 4%.

Y ese porcentaje no es sorpresa, ya que incluso la misma marca Lyncott señala que al no pasar por procesos de maduración, prensado o deshidratación como los quesos curados, su textura mantiene un alto contenido de agua y un bajo aporte calórico.

Aumenta la masa muscular

Los expertos de la marca Life Pro Nutrition destacan que este queso contiene un nivel elevado de macronutrientes, principalmente de proteínas.

Una porción de 100 g contiene entre 10 y 15 g de proteína. Por lo que no sólo puede ayudar a reparar tejidos y músculos, sino que también es apto para ganar masa corporal.

Fortalece los huesos

Debido a que está hecho de leche, es un producto rico en calcio y fósforo, minerales que trabajan en conjunto para mejorar la densidad ósea.

Cada 100 g de queso cottage contienen alrededor de 83 mg de calcio, según el contador nutricional Fitia.

Como dato adicional, en el proceso de elaboración se le añade vinagre o jugo de limón para darle un sabor ácido, y eso lo hace más versátil que los lácteos tradicionales.

Mejora las defensas

El queso cottage contiene vitamina B12, B1, B2, B6 y A; los expertos en nutrición de MedlinePlus señalan que dichos nutrientes favorecen al metabolismo energético, la función neurológica, la producción de glóbulos rojos y la salud inmunológica.

Sobre este último beneficio, su alto contenido de enselenio le confiere un poder antioxidante que protege las células de la oxidación y fortalece las defensas.

Debido a sus niveles de calcio, el queso cottage puede fortalecer los huesos. Foto: Unsplash

5 ideas para incluir queso cottage en tus comidas

Desayuno proteico con fruta: mezcla fresas, arándanos y plátano, con un puñado de nueces o almendras y un chorrito de miel. Agrega el queso cottage a tu gusto. Tostadas saludables: Unta queso cottage en un pan integral y añade aguacate, salmón o huevo y semillas. Como topping cremoso: sustituye los aderezos de tus ensaladas con queso cottage. Combina con espinacas, pepino, pollo a la plancha y quinoa. Como relleno: haz rollitos de pechuga de pollo y rellénalos con queso cottage, pimientos y espinacas. Postres: mezcla queso cottage con cocoa y añade fruta congelada para obtener un postre saludable.

