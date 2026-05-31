Ciudad Victoria, Tamaulipas. — En un 83% se han reducido los homicidios dolosos en Tamaulipas, lo que fortalece la estrategia de la construcción de paz y el reconocimiento internacional, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena).

Dijo que esta entidad del norte de México vive uno de sus periodos de mayor estabilidad y recuperación de la seguridad en más de una década, resultado de una estrategia permanente basada en la coordinación institucional, la atención a las causas de la violencia y la participación social.

Además, mencionó que una reducción de 82% en homicidios dolosos y una baja sostenida de delitos de alto impacto como secuestro, extorsión y robo, han propiciado que Tamaulipas cuente además con el reconocimiento de organismos internacionales que ubican al estado entre las entidades del país con mayores avances en materia de seguridad.

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Durante su participación en el programa Diálogos con Américo, consideró que la participación de la sociedad ha sido fundamental en el fortalecimiento de las capacidades de seguridad y en la construcción de entornos más seguros. “Vamos a seguir construyendo la paz”, comprometió.

Villarreal Anaya manifestó que la paz no es una meta; es el camino, como lo expresó Gandhi.

La reflexión que hizo de la paz fue para expresar que esta no debe entenderse como un objetivo final, sino como una práctica cotidiana que involucra a gobiernos, instituciones y ciudadanía.

“Concuerdo mucho en el pensamiento de un gran activista de la paz como fue Gandhi, que decía que la paz no es la meta, la paz es el camino”.

Detalló que “la paz es un modelo de vida y una forma que construyamos una condición y un tejido social en donde estemos conscientes todos los días que con nuestras actitudes, con nuestra relación con los demás, con los vecinos, con el prójimo, en el trabajo y en la convivencia de la comunidad, podamos estar viendo y visualizándonos en un camino de paz”.

Asimismo, refirió que una de las expresiones más visibles de esta transformación es la recuperación de espacios de convivencia y la confianza de las familias para desarrollar sus actividades cotidianas con tranquilidad.

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“Me gusta mucho ver que, después de eventos como la Feria Tamaulipas o el Festival de la Costa del Seno Mexicano, las familias regresan a sus casas caminando con tranquilidad, aun siendo 10 u 11 de la noche. Lo hacemos con tranquilidad, en paz y con la oportunidad de poder disfrutar nuestro entorno urbano y nuestra convivencia social”, aseveró.

Y especificó que “tienen un gobernador atento, dedicado todos los días a ver y procurar la justicia y el acotar la violencia en nuestra entidad y que tiene una respuesta efectiva, honesta, sin ningún sesgo, más que mantenernos dentro de un estado de derecho”.

Villarreal Anaya explicó que la estrategia de seguridad impulsada en Tamaulipas se desarrolla bajo el modelo de las Mesas de Construcción de Paz, en coordinación con el Gobierno de México, las Fuerzas Armadas, las fiscalías y las instituciones estatales.

Precisó que este esquema se sustenta en cuatro ejes fundamentales: atención a las causas de la violencia, fortalecimiento de las corporaciones de seguridad, desarrollo de capacidades de inteligencia y coordinación institucional.

mahc