Culiacán, Sin. - En el interior de unas oficinas de una empresa inmobiliaria abandonadas, en el Desarrollo Urbano de Tres Ríos, fueron localizados los cuerpos de dos personas del sexo masculino asesinadas a balazos, los cuales se encuentran en proceso de descomposición, por lo que la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones.

Las autoridades de seguridad que realizaron el hallazgo en unas oficinas abandonadas que se ubican en el boulevard Rotarismo, frente a un fraccionamiento habitacional, aislaron el lugar y dieron parte al área de peritos en criminalística.

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Las víctimas son del sexo masculino y presentan impactos de bala. | Foto: Especial.

Según los escasos datos que se han dado a conocer, las víctimas son del sexo masculino y presentan impactos de bala y, por su proceso de descomposición, no se logró tener las características de las víctimas.

Los cuerpos de las dos personas del sexo masculino fueron enviados al Servicio Médico Forense para iniciar los trabajos de identificación; para ello se cotejan datos y huellas de personas que se tienen reportadas como desaparecidas en fechas recientes.

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JACL/cr