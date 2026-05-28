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Culiacán, Sin. a 28 mayo. - El alcalde de Escuinapa, Víctor Díaz Simental confirmó que personas armadas dispararon contra la barda perimetral y áreas externas del Hospital General de ese municipio, sin que el personal o pacientes resultaran heridas.
Las autoridades de seguridad fueron notificadas la mañana de este jueves de detonaciones de armas de fuego en la zona del hospital, por lo que, al acudir elementos estatales y las fuerzas federales, observaron que, en una barda perimetral, reja y algunos cristales presentaban daños por disparos.
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Dio a conocer que el personal que labora en el turno matutino en el Hospital General de Escuinapa y los pacientes, no resultaron afectados, por lo que las autoridades judiciales, iniciaron las indagatorias respectivas sobre estos hechos.
Señaló que derivado de estos hechos se dispuso a fortalecer la vigilancia en torno a las instalaciones hospitalarias de Escuinapa, como medida de prevención para evitar que se vuelva a presentar un nuevo hecho de violencia.
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dmrr/cr
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