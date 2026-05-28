Estados | 28-05-26 | 19:59 | Actualizada | 28-05-26 | 19:59 |

Culiacán, Sin. a 28 mayo. - El alcalde de Escuinapa, confirmó que personas armadas dispararon contra la barda perimetral y áreas externas del Hospital General de ese municipio, sin que el personal o pacientes resultaran heridas.

Las autoridades de seguridad fueron notificadas la mañana de este jueves de en la zona del hospital, por lo que, al acudir elementos estatales y las fuerzas federales, observaron que, en una barda perimetral, reja y algunos cristales presentaban daños por disparos.

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Dio a conocer que el personal que labora en el turno matutino en el Hospital General de Escuinapa y los pacientes, no resultaron afectados, por lo que las autoridades judiciales, iniciaron las indagatorias respectivas sobre estos hechos.

Señaló que derivado de estos hechos se dispuso a fortalecer la vigilancia en torno a las instalaciones hospitalarias de Escuinapa, como para evitar que se vuelva a presentar un nuevo hecho de violencia.

dmrr/cr

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