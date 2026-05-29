La experiencia del Mundial 2026 irá más allá del Estadio Ciudad de México. Muchos restaurantes, museos, agencias y touroperadoras preparan actividades especiales para quienes visiten CDMX.

Turibus acaba de anunciar nuevos tours, rutas y experiencias que celebran la música, la comida, las tradiciones e incluso las maravillas naturales del país.

“Queremos que quienes visiten México durante esta temporada descubran mucho más que una sede mundialista. Buscamos que vivan nuestras tradiciones, nuestra gastronomía, nuestra música y toda la riqueza cultural que convierte al país en un destino inolvidable”, dijo Víctor Cortés Melo, Gerente General de Turismo de MobilityADO.

¿Cómo son los nuevos tours de Turibus para la temporada del Mundial 2026?

Como mencionamos, Turibus tendrá nuevos tours, la gran mayoría en CDMX:

Foto: Turibus

Canta Corazón: recorrido con ambiente festivo por algunos puntos emblemáticos de la ciudad con parada especial en el salón Canta Corazón en Polanco, para cantar a todo pulmón y tomar un par de bebidas.

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Nocturno + Rueda Aztlán: paseo por sitios icónicos del Centro Histórico y Avenida Paseo de la Reforma, terminando en la rueda de la fortuna del parque de atracciones Aztlán Feria de Chapultepec.

Foto: Turibus

Turitaco Norteño: tour gastronómico con degustación en 3 taquerías de estilo norteño: Tacos Juan, Tacos Atarantados y Tacos Los Caramelos.

Turibus cantando Mariachi: el clásico recorrido por CDMX se complementa con música de mariachi en vivo y un historiador que cuenta el origen del género musical y algunas historias curiosas.

Foto: Turibus

Turitour Luciérnagas: aprovechando la temporada de lluvias y luciérnagas en Tlaxcala, esta experiencia incluye la visita al pueblo mágico de Tlaxco (Palacio Municipal, Museo de la Madera e Iglesia de los Santos Niños Mártires) y acceso al Santuario de Luciérnagas de Nanacamilpa para el avistamiento guiado al atardecer.

Otras experiencias de Turibus durante el Mundial 2026

Además, Turibus fue anunciado como el operador oficial del Corredor Cultural de Host City Ciudad de México durante el Mundial 2026.

De esta alianza surgieron 4 rutas que visitan un total de 17 museos y exposiciones especiales:

Ruta A (Zócalo, Centro, Chapultepec): Colegio Nacional, MIDE, Museo Franz Mayer, Museo Kaluz, exposición México Aquí, experiencia inmersiva Leonora Carrington, Museo Tamayo, Museo Nacional de Antropología, Museo Jumex, Museo de Historia Natural, Papalote Museo del Niño, Museo de Memoria y Tolerancia y Palacio de Iturbide.

Ruta B (Ángel, CISS, Coyoacán): Conferencia Interamericana de Seguridad Social y Universum.

Ruta C (Coyoacán y Museo Dolores Olmedo).

Ruta D (Zócalo y Museo Yancuic).

En algunos casos, las experiencias incluyen visita al FIFA Fan Festival en el Zócalo de CDMX.

En la Arena México se realizará el espectáculo Mitos del Ring. Además del clásico recorrido en Turibus, se accede a la 'catedral de la lucha libre', donde se presentán danzas, efectos audiovisuales y 4 luchas con talento del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), quienes personificarán a dioses prehispánicos.

¿Cuánto costarán los nuevos tours de Turibus para la temporada del Mundial 2026?

Los costos de los nuevos tours de Turibus durante la temporada del Mundial 2026 son los siguientes:

Canta Corazón: $1,199 pesos por persona (exclusivo para mayores de 18 años). Incluye recorrido en Turibus , guía, 2 bebidas y 1 botana en Canta Corazón, sombrero y paliacate. Disponible los miércoles de 7:00 p.m. a 11:00 p.m.

, guía, 2 bebidas y 1 botana en Canta Corazón, sombrero y paliacate. Disponible los miércoles de 7:00 p.m. a 11:00 p.m. Nocturno + Rueda Aztlán: hasta el 31 de mayo será de $180 por adulto y $80 para niños y adultos mayores. A partir del 1 de junio costará $200 y $100, respectivamente. Incluye paseo en Turibus y una vuelta en la rueda de la fortuna. Disponible todos los días.

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Turitaco Norteño: $599 pesos por persona. Incluye recorrido en Turibus , visita a las 3 taquerías, 6 tacos y 3 bebidas. Disponible los jueves de 5:00 p.m. a 8:30 p.m.

, visita a las 3 taquerías, 6 tacos y 3 bebidas. Disponible los jueves de 5:00 p.m. a 8:30 p.m. Turibus cantando Mariachi: $399 por persona. Incluye recorrido en Turibus , historiador y mariachi en vivo. Disponible los miércoles de 4:00 p.m. y 7:00 p.m.

, historiador y mariachi en vivo. Disponible los miércoles de 4:00 p.m. y 7:00 p.m. Turitour Luciérnagas: $1,270 por persona. Incluye transporte redondo, coordinador de grupo, visita a Tlaxco, entrada al Santuario de Luciérnagas, buffet y cena. Disponible los jueves, viernes y domingos del 28 de junio al 2 de agosto.

En el caso de los recorridos en el Corredor Cultural, hay 4 tipos:

Corredor Cultural: $430 por persona. Incluye las 4 rutas hacia los 17 museos y souvenir oficial.

Turibus + Fan Fest: $500 por persona. Incluye visita al FIFA Fan Festival.

+ Fan Fest: $500 por persona. Incluye visita al FIFA Fan Festival. Turibus + Leonora Carrington: $660 por persona. Incluye acceso a experiencia inmersiva de Leonora Carrington.

+ Leonora Carrington: $660 por persona. Incluye acceso a experiencia inmersiva de Leonora Carrington. Turibus + México Aquí + Leonora Carrington: $1,555 por persona. Incluye entrada a la exposición México Aquí y souvenir oficial.

La experiencia Mitos del Ring tiene una tarifa de $650 por persona e incluye paseo en Turibus y acceso al espectáculo en la Arena México. Disponible cada jueves a las 8:00 p.m. hasta el 30 de julio.

Más información en la página oficial de Turibus.

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