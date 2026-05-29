El guion de "Amores perros", escrito por Guillermo Arriaga y dirigido originalmente por Alejandro González Iñárritu, se convertirá en una serie de televisión, de la mano de las productoras AF Films y LatinWe, compañía vinculada a Sofía Vergara.

Arriaga será el asesor creativo del proyecto, según publicó la revista Deadline, que precisa que AF Films compró los derechos del guion original, por lo que no se trata de un remake de la película, sino de una nueva adaptación televisiva.

"Amores perros", protagonizada por Gael García Bernal, Emilio Echevarría y Goya Toledo, participó en el año 2000 en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, donde ganó el Gran Premio.

La cinta fue nominada al Oscar y al Globo de Oro como mejor película en lengua no inglesa, además de ganar el BAFTA británico a mejor filme extranjero y convertirse en la gran triunfadora de los Premios Ariel 2001, con 12 galardones.

La película, considerada la ópera prima de Iñárritu, cuenta la vida de tres personas que se entrecruzan cuando dos jóvenes sufren un accidente automovilístico mientras buscan un futuro mejor, un sueño compartido por los protagonistas pese a sus diferencias de clase social.

Según los productores, la adaptación “revisitará y ampliará los fundamentos temáticos de la historia: vidas interconectadas, fractura moral y el crudo terreno emocional de la vida urbana, reimaginados a través de una lente contemporánea y una narrativa de larga duración”.

“Esta es una de las piezas más importantes de propiedad intelectual cinematográfica que ha surgido de América Latina en los últimos 25 años”, destacó Ariza, fundador de AF Films.

Por eso, explicó que “devolver este material a su fuente creativa y hacerlo en colaboración con Guillermo Arriaga les permite honrar su legado y hacerlo evolucionar hacia una nueva forma que hable a la audiencia global actual”.

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