Tom Cruise compartió en sus redes sociales una fotografía junto a Alejandro González Iñárritu, en la que mostró el gran respeto que siente por el cineasta mexicano, no sólo por haber trabajado con el director en su nueva película, sino por la admiración que desarrolló por él desde que vio "Amores perros", su ópera prima.

El actor hollywoodense recibió un Oscar honorífico -el pasado domingo -16 de noviembre-, lo que generó un hito en su carrera, luego de que, en el pasado, había sido nominado en cuatro ocasiones por la Academia de Artes y Ciencias Cinematrográficas y, ninguna de ellas, fue nombrado con el reconocimiento.

Gónzález Iñárritu fue quien presentó el premio que, cuando Cruise -de 63 años- pudo sostener en sus manos, no pudo ocultar lo conmovido que se encontraba, al recitar un discurso que connotó la gran pasión que siente por el cine con la frase "hacer películas no es lo que hago, es lo que soy".

Tras este acontecimiento, el actor recurrió a sus redes para expresar el gran significado que tenía para él que el director mexicano, a quien también considera un amigo, estuviera presente mientras recibía la estatuilla, pues han estado trabajando muy de cerca desde el otoño del año pasado; Tom será el protagonista de la nueva película de Iñárritu.

"Hoy comparto la primera foto tomada el año pasado, durante un ensayo en el set de mi nueva película con Alejandro González Iñarritu, ¡no puedo esperar a compartir nuestra nueva película con todos ustedes!", escribió.

Pero lo que más emocionó, en las redes, es que el actor se reconoció como admirador del mexicano desde su debut como director, pues Cruise recordó que él fue parte de la audiencia que quedó admirada con el estreno de "Amores perros" en el 2000.

"Alejandro, hace 25 años vi tu primera película, el clásico ´Amores perros´, este fin de semana, 25 años después, me sentí profundamente conmovido de haber sido presentado el Oscar Honorario por ti, mi querido amigo".

La película de González Iñárritu no tiene nombre todavía, pero sitios como "Variety" sugieren que será estrenada el 2 de octubre de 2026; lo que se sabe es que comenzó su rodaje el noviembre del año pasado, así como que Sabina Berman, junto al escritor argentino Nicolás Giacabone, ganador del Oscar por "Birdman", trabajaron en el guion, en el que Cruise también tuvo una pequeña participación.

