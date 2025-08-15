Tom Cruise fue una de las personalidades elegidas por Donald Trump para ser homenajeada en la ceremonia de los Kennedy Center Honors de este año; sin embargo, el actor rechazó la distinción.

El protagonista de "Misión Imposible" envió un comunicado al mandatario informando que no podría asistir a la gala, programada para el 7 de diciembre en Washington D.C., por “conflictos de agenda”, de acuerdo con The Washington Post.

La decisión de Cruise fue confirmada al medio por fuentes anónimas del Kennedy Center.

Aunque Cruise sí mantiene un calendario ocupado debido a diversos proyectos previstos para 2026, también es verdad que se ha mantenido distante del ámbito político y no ha dado declaraciones sobre ningún partido ni sobre Trump.

Durante la gira de prensa de "Top Gun", un periodista lo cuestionó sobre el impacto de los aranceles impuestos por el mandatario en la producción cinematográfica, pero el actor dijo: “Preferimos responder preguntas sobre la película. Gracias”.

Otros artistas homenajeados

Trump, de 79 años, rompió con la tradición de anunciar a los homenajeados mediante un comunicado de prensa y compartió la lista en una conferencia el miércoles.

Entre los seleccionados se encuentran Sylvester Stallone, por sus papeles en "Rambo" y "Rocky"; Gloria Gaynor, cuya canción "I Will Survive" fue destacada; la banda Kiss, que hará “algo muy especial” durante la ceremonia; Michael Crawford, y otros artistas que Trump eligió personalmente bajo su liderazgo como presidente del John F. Kennedy Center for the Performing Arts, donde también será anfitrión del evento.

El presidente aseguró haber estado muy involucrado en el proceso de selección y filtró a varios candidatos potenciales: “Rechacé a bastantes. Eran demasiado woke. Tuve un par de progresistas”, dijo. Además, comparó los Kennedy Center Honors con los Premios de la Academia, afirmando que estos últimos tienen “pésimos índices de audiencia” porque “todo es woke. Solo hablan de cuánto odian a Trump, pero a nadie le gusta eso. Antes tenían 45 millones de espectadores”.

Trump señaló los Kennedy Center Honors como uno de los premios más prestigiosos en las artes escénicas.

La palabra “woke”, que originalmente significaba estar consciente ante problemas sociales, ha sido utilizada en los últimos años de forma despectiva para criticar a personas, artistas o instituciones consideradas “políticamente correctas”.

Protesta durante su primer mandato

Durante su primer mandato, Trump evitó la ceremonia del Kennedy Center Honors después de que varios artistas se manifestaran y no acudieran en señal de protesta. Este año, despidió a la junta de fideicomisarios y la reemplazó con aliados, dejando entrever que planea reestructurar el centro e incluso cambiar su nombre.

En X (antes Twitter), Trump publicó: “GRANDES nominados para el TRUMP/KENNEDY CENTER, ups, quiero decir, PREMIOS DEL CENTRO KENNEDY”.