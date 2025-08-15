Trump y Putin se reúnen en cumbre de Alaska para discutir el futuro de la guerra en Ucrania; sigue aquí el minuto a minuto

Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el mandatario ruso, Vladímir Putin, se reunirán en la cumbre de Alaska, para determinar no solo la trayectoria de la guerra en Ucrania, sino también el futuro de la seguridad europea.

Mundo 09:34 AM Canciller ruso Lavrov llega a Alaska con una sudadera con el lema de la Unión Soviética El canciller ruso, Serguéi Lavrov, apareció este viernes en Anchorage, Alaska, vistiendo una sudadera con las siglas en mayúscula CCCP, acrónimo ruso de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Lavrov forma parte de la avanzadilla que precede a su presidente de Rusia, Vladímir Putin, para la inédita cumbre que hoy celebrará con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para tratar principalmente sobre la guerra en Ucrania y otros asuntos bilaterales.



Mundo 09:26 AM Zelensky dice que la cumbre de Alaska debería abrir el camino a un diálogo a tres bandas El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, dijo que la cumbre de Alaska, entre los jefes de Estado de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, debería abrir la vía para un diálogo a tres bandas sobre la paz en el conflicto ruso-ucraniano. "Lo fundamental es que esta reunión abra un camino real hacia una paz justa y un debate sustantivo entre los líderes en un formato trilateral: Ucrania, Estados Unidos y Rusia", dijo Zelensky en un mensaje publicado en su cuenta de 'Facebook'. Zelensky "cuenta" con Trump para convencer a Rusia de cesar la guerra en Ucrania. "Es hora de poner fin a la guerra, y los pasos necesarios deben ser dados por Rusia. Contamos con Estados Unidos", escribió.



Mundo 09:10 AM Hillary Clinton nominaría a Trump para Nobel de la Paz si logra acabar guerra en Ucrania La demócrata Hillary Clinton, ex primera dama y candidata presidencial de su partido en las elecciones de 2016, que perdió ante Donald Trump, admitió este viernes que estaría dispuesta a nominar a Trump para el premio Nobel de la Paz si el magnante republicano logra poner fin a la guerra en Ucrania. Clinton se expresó así este viernes en el podcast 'Raging Moderates', en el que dijo que Trump "quiere con toda su voluntad recibir el Nobel de la Paz, y francamente, si pudiera poner fin a esta guerra terrible...". A continuación enumeró las condiciones que deberían reunirse para llegar a una paz aceptable, y que parecen muy lejos de lo que Rusia está dispuesta a conceder: un alto el fuego sin intercambio de territorios, retirada rusa de todos los territorios ucranianos ocupados, y que Rusia no amenace a la seguridad de Europa; en resumen, "sin poner a Ucrania en una posición donde tenga que ceder territorio al agresor".



Mundo 09:00 AM Trump dice que está dispuesto a hablar con Putin de negocios El presidente de EU, Donald Trump, celebró este viernes que su homólogo ruso, Vladímir Putin, viaje a la cumbre bilateral de Alaska con una delegación muy enfocada en negocios, pero advirtió que para tratar esos temas primero hay que despejar lo "peor", en referencia a la necesidad de un acuerdo de paz en Ucrania. "He notado que ha traído una delegación de gente de negocios y eso es bueno porque quiero hablar de negocios, pero para que eso suceda primero tenemos que resolver lo peor", aseguró Trump en breves declaraciones desde el Air Force One que lo traslada a Anchorage (Alaska) para su histórica cumbre con Putin.



Mundo 08:42 AM Trump recibirá a Putin a su salida del avión en Alaska, según el Kremlin El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a su salida del avión después de que aterrice en Alaska el viernes por la tarde, según informó el Kremlin. "A exactamente las 11H00 hora local (19H00 GMT), está programado que el presidente aterrice. El presidente Trump lo recibirá en el avión", en la pista, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a los medios estatales antes de la partida de Putin hacia Alaska.

Mundo 08:33 AM Trump conversa con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que ha hablado con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, para tratar la liberación de 16 prisioneros y la posibilidad de incluir a otros mil 300. "He mantenido una maravillosa conversación con el altamente respetable presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. El propósito de esta llamada es agradecerle la liberación de 16 prisioneros. También hemos discutido la liberación de otros mil 3000 prisioneros", indicó el mandatario en Truth Social mientras volaba hacia Alaska para su reunión con el presidente de Rusia Vladímir Putin.



Mundo 08:32 AM Trump viaja a Alaska en Air Force One; se reunirá con Putin para hablar de la guerra en Ucrania El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reúnen este viernes en Alaska en una cumbre que podría ser decisiva para el futuro de Ucrania y tiene en vilo al mundo. Trump partió de Washington rumbo a Alaska el viernes por la mañana. "MUCHO EN JUEGO", publicó Trump en su plataforma Truth Social poco antes de abordar el Air Force One y despegar para el vuelo de casi siete horas hacia Anchorage. Putin en tanto, pisará suelo occidental por primera vez desde que ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022, una guerra que ha causado la muerte de decenas de miles de personas y en la que Rusia gana terreno. Actualmente controla aproximadamente una quinta parte del territorio.



