El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, dijo que la cumbre de Alaska, entre los jefes de Estado de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, debería abrir la vía para un diálogo a tres bandas sobre la paz en el conflicto ruso-ucraniano.

"Lo fundamental es que esta reunión abra un camino real hacia una paz justa y un debate sustantivo entre los líderes en un formato trilateral: Ucrania, Estados Unidos y Rusia", dijo Zelensky en un mensaje publicado en su cuenta de 'Facebook'.

Zelensky "cuenta" con Trump para convencer a Rusia de cesar la guerra en Ucrania. "Es hora de poner fin a la guerra, y los pasos necesarios deben ser dados por Rusia. Contamos con Estados Unidos", escribió.

El mandatario ucraniano añadió en su publicación que Rusia sufre "graves pérdidas" para obtener avances territoriales.

Hay "mucho en juego", dice Zelensky sobre cumbre Trump-Putin

El jefe de Estado ucraniano, que no participará en la cita que reunirá a Trump y Putin en Alaska, reconoció que allí hay "mucho en juego" y aseguró que espera un informe de sus "servicios de inteligencia sobre las intenciones actuales de la parte rusa y sus preparativos para la reunión" entre los presidentes estadounidense y ruso.

Zelensky publicó este mensaje después de haber mantenido una reunión con su equipo que, además de ocuparle con los escenarios que puede abrir la cumbre de Alaska, estuvo dedicada a la financiación de la defensa de Ucrania y la situación en el frente, donde el empuje de Rusia ha crecido en los últimos días.

Vladímir Putin y Donald Trump. Foto: AP

"Estamos contrarrestando los intentos de las fuerzas rusas de afianzarse y aumentando la presión de nuestras unidades sobre el ocupante. Estamos teniendo éxito", señaló Zelensky al referirse a la zona oriental de Prokrovsk, una de las zonas más calientes del frente.

El presidente ucraniano también presentó en su escrito la decisión de reforzar esa zona, la de Dobropilia, también en el este de ucrania, y otras áreas orientales de la región de Donetsk.

Zelensky, que con sus colaboradores prestó atención igualmente a la región de Zaporiyia, dijo que Rusia sufre actualmente "pérdidas significativas en sus intentos de asegurar posiciones políticas más favorables para los líderes rusos en la reunión de Alaska".

"Entendemos este plan e informamos a nuestros socios sobre la situación real", concluyó Zelensky.

