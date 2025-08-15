Más Información

Sube voto de adultos mayores en elecciones presidenciales; participación en algunos estados llega a 80%

Sube voto de adultos mayores en elecciones presidenciales; participación en algunos estados llega a 80%

Sheinbaum reitera a Trump: “El único que manda en México es el pueblo”; explica presencia de fuerzas de EU en sur del mar Caribe

Sheinbaum reitera a Trump: “El único que manda en México es el pueblo”; explica presencia de fuerzas de EU en sur del mar Caribe

Tras desabasto, Pemex refuerza entrega de gasolina en CDMX; mantenimiento, causa de atraso en suministro de combustible

Tras desabasto, Pemex refuerza entrega de gasolina en CDMX; mantenimiento, causa de atraso en suministro de combustible

Nariz Roja denuncia llegada de "medicamentos cubanos desconocidos"; son para tratar a pacientes con cáncer, condena

Nariz Roja denuncia llegada de "medicamentos cubanos desconocidos"; son para tratar a pacientes con cáncer, condena

Trump y Putin se reúnen en cumbre de Alaska para discutir el futuro de la guerra en Ucrania; sigue aquí el minuto a minuto

Trump y Putin se reúnen en cumbre de Alaska para discutir el futuro de la guerra en Ucrania; sigue aquí el minuto a minuto

García Harfuch reporta disminución en 61% de homicidios dolosos en Q. Roo; no reporta ni un secuestro

García Harfuch reporta disminución en 61% de homicidios dolosos en Q. Roo; no reporta ni un secuestro

Ingresan a “La Tuta” a la misma prisión que a Caro Quintero y al “Mayo” Zambada; comparecerá el 23 de octubre

Ingresan a “La Tuta” a la misma prisión que a Caro Quintero y al “Mayo” Zambada; comparecerá el 23 de octubre

Magistrado Reyes Rodríguez propone nulidad de elección de la Corte; argumenta distribución sistemática de acordeones

Magistrado Reyes Rodríguez propone nulidad de elección de la Corte; argumenta distribución sistemática de acordeones

Buscan exhortar a Adán Augusto a pedir licencia

Buscan exhortar a Adán Augusto a pedir licencia

Exdirector de Pemex Carlos Alberto Treviño, tiene orden de captura vigente: FGR; está en proceso de deportación

Exdirector de Pemex Carlos Alberto Treviño, tiene orden de captura vigente: FGR; está en proceso de deportación

Reanuda servicio la Línea 2 del Metro; todas las estaciones se encuentran abiertas

Reanuda servicio la Línea 2 del Metro; todas las estaciones se encuentran abiertas

La Zaragoza, una calzada de socavones

La Zaragoza, una calzada de socavones

El presidente de Ucrania, , dijo que la cumbre de Alaska, entre los jefes de Estado de Estados Unidos, , y de Rusia, Vladímir Putin, debería abrir la vía para un diálogo a tres bandas sobre la paz en el conflicto ruso-ucraniano.

"Lo fundamental es que esta reunión abra un camino real hacia una paz justa y un debate sustantivo entre los líderes en un : Ucrania, Estados Unidos y Rusia", dijo Zelensky en un mensaje publicado en su cuenta de 'Facebook'.

Zelensky "cuenta" con Trump para convencer a Rusia de cesar la guerra en Ucrania. "Es hora de poner fin a la guerra, y los pasos necesarios deben ser dados por Rusia. Contamos con Estados Unidos", escribió.

El mandatario ucraniano añadió en su publicación que Rusia sufre "graves pérdidas" para obtener avances territoriales.

Hay "mucho en juego", dice Zelensky sobre cumbre Trump-Putin

El jefe de Estado ucraniano, que no participará en la cita que reunirá a Trump y Putin en Alaska, reconoció que allí hay "mucho en juego" y aseguró que espera un informe de sus "servicios de inteligencia sobre las intenciones actuales de la parte rusa y sus preparativos para la reunión" entre los presidentes estadounidense y ruso.

Lee también

Zelensky publicó este mensaje después de haber mantenido una reunión con su equipo que, además de ocuparle con los escenarios que puede abrir la cumbre de Alaska, estuvo dedicada a la financiación de la defensa de Ucrania y la situación en el frente, donde el empuje de Rusia ha crecido en los últimos días.

Vladímir Putin y Donald Trump. Foto: AP
Vladímir Putin y Donald Trump. Foto: AP

"Estamos contrarrestando los intentos de las fuerzas rusas de afianzarse y aumentando la presión de nuestras unidades sobre el ocupante. Estamos teniendo éxito", señaló Zelensky al referirse a la zona oriental de Prokrovsk, una de las zonas más calientes del frente.

El presidente ucraniano también presentó en su escrito la decisión de reforzar esa zona, la de Dobropilia, también en el este de ucrania, y otras áreas orientales de la región de Donetsk.

Lee también

Zelensky, que con sus colaboradores prestó atención igualmente a la región de Zaporiyia, dijo que Rusia sufre actualmente "pérdidas significativas en sus intentos de asegurar posiciones políticas más favorables para los líderes rusos en la reunión de Alaska".

"Entendemos este plan e informamos a nuestros socios sobre la situación real", concluyó Zelensky.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero. Foto: Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero

Jornada laboral de 40 horas en México: así cambiarán tus horarios a partir de 2026. Foto: Adobe

Jornada laboral de 40 horas en México: así cambiarán tus horarios a partir de 2026

iStock/g-stockstudio

Estados Unidos cambia reglas “de edad” y dificulta el acceso a la Green Card y sus beneficios

iStock/ Daria Kulkova

¡Adiós a los sellos! Así funcionará el nuevo sistema de entradas y salidas al viajar a Europa

El eclipse solar más largo del siglo: qué día será y desde dónde verlo. (AP Photo/Robert F. Bukaty)

El eclipse solar más largo del siglo: qué día será y desde dónde verlo