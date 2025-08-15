Más Información
Sube voto de adultos mayores en elecciones presidenciales; participación en algunos estados llega a 80%
Sheinbaum reitera a Trump: “El único que manda en México es el pueblo”; explica presencia de fuerzas de EU en sur del mar Caribe
Tras desabasto, Pemex refuerza entrega de gasolina en CDMX; mantenimiento, causa de atraso en suministro de combustible
Nariz Roja denuncia llegada de "medicamentos cubanos desconocidos"; son para tratar a pacientes con cáncer, condena
Trump y Putin se reúnen en cumbre de Alaska para discutir el futuro de la guerra en Ucrania; sigue aquí el minuto a minuto
García Harfuch reporta disminución en 61% de homicidios dolosos en Q. Roo; no reporta ni un secuestro
Ingresan a “La Tuta” a la misma prisión que a Caro Quintero y al “Mayo” Zambada; comparecerá el 23 de octubre
Magistrado Reyes Rodríguez propone nulidad de elección de la Corte; argumenta distribución sistemática de acordeones
Exdirector de Pemex Carlos Alberto Treviño, tiene orden de captura vigente: FGR; está en proceso de deportación
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, dijo que la cumbre de Alaska, entre los jefes de Estado de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, debería abrir la vía para un diálogo a tres bandas sobre la paz en el conflicto ruso-ucraniano.
"Lo fundamental es que esta reunión abra un camino real hacia una paz justa y un debate sustantivo entre los líderes en un formato trilateral: Ucrania, Estados Unidos y Rusia", dijo Zelensky en un mensaje publicado en su cuenta de 'Facebook'.
Zelensky "cuenta" con Trump para convencer a Rusia de cesar la guerra en Ucrania. "Es hora de poner fin a la guerra, y los pasos necesarios deben ser dados por Rusia. Contamos con Estados Unidos", escribió.
El mandatario ucraniano añadió en su publicación que Rusia sufre "graves pérdidas" para obtener avances territoriales.
Hay "mucho en juego", dice Zelensky sobre cumbre Trump-Putin
El jefe de Estado ucraniano, que no participará en la cita que reunirá a Trump y Putin en Alaska, reconoció que allí hay "mucho en juego" y aseguró que espera un informe de sus "servicios de inteligencia sobre las intenciones actuales de la parte rusa y sus preparativos para la reunión" entre los presidentes estadounidense y ruso.
Lee también Cumbre Trump-Putin, crucial para lograr tregua en Ucrania; el republicano viaja a Alaska acompañado de la cúpula de su gabinete
Zelensky publicó este mensaje después de haber mantenido una reunión con su equipo que, además de ocuparle con los escenarios que puede abrir la cumbre de Alaska, estuvo dedicada a la financiación de la defensa de Ucrania y la situación en el frente, donde el empuje de Rusia ha crecido en los últimos días.
"Estamos contrarrestando los intentos de las fuerzas rusas de afianzarse y aumentando la presión de nuestras unidades sobre el ocupante. Estamos teniendo éxito", señaló Zelensky al referirse a la zona oriental de Prokrovsk, una de las zonas más calientes del frente.
El presidente ucraniano también presentó en su escrito la decisión de reforzar esa zona, la de Dobropilia, también en el este de ucrania, y otras áreas orientales de la región de Donetsk.
Lee también Pánico en Ucrania y la UE: crece temor de que Trump acepte cesión de territorio ucraniano en reunión con Putin
Zelensky, que con sus colaboradores prestó atención igualmente a la región de Zaporiyia, dijo que Rusia sufre actualmente "pérdidas significativas en sus intentos de asegurar posiciones políticas más favorables para los líderes rusos en la reunión de Alaska".
"Entendemos este plan e informamos a nuestros socios sobre la situación real", concluyó Zelensky.
Tiroteo cerca de mezquita en Suecia deja al menos 2 heridos; abren investigación por intento de asesinato
sg/mcc