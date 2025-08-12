Más Información

FGR apelará libertad de Israel Vallarta; "Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas": Gertz Manero

“La mancha púrpura mas grande en la historia”: Segiagua; así se vio la lluvia del 10 de agosto en CDMX

AICM: Se normalizan las operaciones en la terminal aérea; reabren pista tras más de 9 horas de afectación por lluvias

Sheinbaum: FGR investigará caso de empresarios acusados por EU de sobornar a funcionarios de Pemex; pedirá información a empresa

SRE se reúne con hermanos mexicanos detenidos en Alcatraz Alligator; caso contribuirá a fortalecer asistencia consular, afirma

Harfuch reporta captura de objetivos prioritarios de “La Barredora” en Tabasco; se redujo el homicidio en 20% en Sinaloa, dice

¿Cómo checar el estatus de tu vuelo en el AICM?; así puedes saber si tu viaje está retrasado o fue cancelado por las lluvias

Le dan al SAT más dientes y recursos contra el huachicol

"Estamos vigilando a los cárteles", afirma secretario de Defensa de EU; “tomaremos acciones en el momento oportuno”

Fiscalía de Veracruz asegura que maestra secuestrada por criminales murió bajo tortura; enfrentan proceso cuatro detenidos

En lo que va de la administración, detienen a 573 por extorsión en CDMX; incrementan arrestos 50% en 2025

Nezahualcóyotl alista polo de desarrollo

Berlín. El presidente ucraniano, , reiteró en varias conversaciones con jefes de Estado y de gobiernos extranjeros que no se deben tomar decisiones sobre la sin que participen de ellas Ucrania y la UE, de cara a la reunión de los mandatarios de Estados Unidos y Rusia el próximo viernes en Alaska y que ha desatado pánico por la posibilidad de que el presidente estadounidense, , acuerde con su par ruso, Vladímir Putin, una paz que implique que Ucrania ceda territorio.

"Un resultado genuino, real y justo, solo se puede obtener con la participación de y de Europa. Los Estados europeos están entre los (países) líderes en el apoyo a Ucrania ahora mismo y están listos para participar en la reconstrucción de nuestro país al terminar la guerra", escribió Zelensky en X, al informar de una conversación telefónica con el primer ministro neerlandés, Dick Schoof.

En un mensaje sobre una llamada con el presidente rumano, Nicusor Dan, Zelensky agradeció el apoyo que le proporcionaron a Kiev 26 países de la UE -todos a excepción de Hungría- en una declaración conjunta en la que reclamaron un como prerrequisito para unas negociaciones de paz.

"Ahora mismo, todo está definido por la determinación del presidente Trump y por la unidad de Europa. Si Rusia no está dispuesta a dejar de matar, entonces debe de haber sanciones a su economía que la obliguen a hacerlo", afirmó el presidente ucraniano.

Zelensky también habló este martes con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, como parte de los esfuerzos diplomáticos que está desplegando Kiev para no verse excluida por completo del encuentro del viernes en .

"Una imitación de la paz en lugar de una paz genuina no durará mucho tiempo y no hará más que alentar a Rusia a conquistar incluso más territorios", escribió en X el presidente, que reiteró su disposición a participar en cualquier tipo de formato o de encuentro que tenga como fin la paz.

Zelensky advirtió además en Telegram que “el ejército ruso no se está preparando para terminar la guerra. Por el contrario, están realizando movimientos que indican preparativos para nuevas operaciones ofensivas. En estas condiciones, es importante que nada amenace la unidad global”.

Los europeos están desesperados por ejercer cierta influencia sobre la reunión del viernes, de la que han sido excluidos. Aún no está claro si participará. Trump ha dicho que quiere ver si Putin se plantea seriamente poner fin a una guerra que está ya en su cuarto año.

En un comunicado a primera hora del martes, los líderes del bloque señalaron que “acogen con satisfacción los esfuerzos del presidente Trump para poner fin a la guerra de agresión de contra Ucrania”. Pero subrayaron que “el camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania”.

“Una paz justa y duradera que traiga estabilidad y seguridad debe respetar el , incluidos los principios de independencia, soberanía, integridad territorial, y que las fronteras internacionales no deben cambiarse por la fuerza”, apuntaron.

Trump repitió el lunes que “habrá algunos intercambios de territorios” y apuntó que esto implicaría “algunas cosas malas para ambos”, y Moscú. Su rehabilitación pública de Putin —un paria en la mayor parte de Europa— ha inquietado a los partidarios de Ucrania.

Trump también fue crítico con Zelensky, señalando que el líder había estado en el poder durante toda la guerra y que “no había pasado nada” durante ese tiempo. Lo comparó con la situación de Putin, quien ha ejercido el poder sin oposición en Rusia durante décadas.

