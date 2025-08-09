Más Información

Periodistas se disculpan públicamente con Layda Sansores por orden de Tribunal Electoral de Campeche

¡Mejor no salgas! Hay triple alerta en CDMX por lluvias muy fuertes y granizo; alcaldía Álvaro Obregón alcanza el color Púrpura

El New York Times exhibe cómo el Cártel de Sinaloa sigue enviando fentanilo a EU; cambia a cargas pequeñas e idea métodos creativos

Las tormentas no agüitan a los desvelados; Bobby Pulido dice adiós en el Auditorio Nacional

Xava Drago, vocalista de Coda, revela un pronóstico complicado tras su diagnóstico de cáncer

Isaac Del Toro, tras conquistar la Vuelta a Burgos; "es un orgullo representar a México", asegura

Lingotes de oro no enfrentarán aranceles de Trump; Casa Blanca emitirá nueva política para aclarar el tema

Diseñador que creó sandalias "Oaxaca Slip-On" con Adidas reconoce apropiación de nombre del estado; lo "lamento profundamente", dice

Fuerzas federales capturan a tres mujeres en posesión de dos fusiles AK-47, cargadores y cartuchos útiles en Culiacán

Se registran 447 asesinatos en primera semana de agosto; primer día del mes, fue el más violento

Noroña acusa "campaña negra" contra Adán Augusto; medios y oposición están “enlodando su nombre”, señala

Calor, lluvias, granizo y actividad eléctrica: el clima que predominará la tarde-noche de este sábado 9 de agosto en CDMX

El medio The Wall Street Journal informó que los países europeos y Ucrania presentaron su plan para poner fin a la guerra. Reporta que el plan incluye primero el alto el fuego, intercambio territorial recíproco y garantías de seguridad sólidas para Ucrania.

El plan europeo rechazó una propuesta rusa de intercambiar partes de la región de Donetsk bajo control ucraniano a cambio de un alto el fuego.

Los funcionarios europeos presentaron su plan al vicepresidente JD Vance, al secretario de Estado Marco Rubio y al representante especial de la para Ucrania, Keith Kellogg, y al enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff,en una reunión en Inglaterra.

Calificaron la oferta de Putin como "mucho peor de lo que dijo Trump": "simplemente darle a Putin todo lo que quiere a cambio de nada".

El mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, declaró que “no pueden tomarse decisiones en nuestra contra, no pueden tomarse decisiones sin Ucrania. Sería una decisión contra la paz. No conseguirán nada”, advirtió el mandatario. La guerra “no puede terminar sin nosotros, sin Ucrania”.

Funcionarios europeos familiarizados con las conversaciones declararon al WSJ que Europa pretende establecer una línea roja unificada con Ucrania, estableciendo que los funcionarios de la deben participar en cualquier posible negociación de paz con Rusia y reiterando que el futuro de Ucrania no puede discutirse sin la participación de Kiev.

Esto ocurre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiriera que sólo incluirá a Ucrania en futuras negociaciones tras una reunión inicial con el líder ruso, .

Un alto funcionario europeo dijo al WSJ que cualquier acuerdo alcanzado en Alaska entre no tendría mucho peso sin la participación de los líderes europeos.

