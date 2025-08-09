El medio The Wall Street Journal informó que los países europeos y Ucrania presentaron su plan para poner fin a la guerra. Reporta que el plan incluye primero el alto el fuego, intercambio territorial recíproco y garantías de seguridad sólidas para Ucrania.

El plan europeo rechazó una propuesta rusa de intercambiar partes de la región de Donetsk bajo control ucraniano a cambio de un alto el fuego.

Los funcionarios europeos presentaron su plan al vicepresidente JD Vance, al secretario de Estado Marco Rubio y al representante especial de la Casa Blanca para Ucrania, Keith Kellogg, y al enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff,en una reunión en Inglaterra.

Lee también Putin le dice a EU que detendrá la guerra a cambio del este de Ucrania, reporta WSJ

Calificaron la oferta de Putin como "mucho peor de lo que dijo Trump": "simplemente darle a Putin todo lo que quiere a cambio de nada".

El mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, declaró que “no pueden tomarse decisiones en nuestra contra, no pueden tomarse decisiones sin Ucrania. Sería una decisión contra la paz. No conseguirán nada”, advirtió el mandatario. La guerra “no puede terminar sin nosotros, sin Ucrania”.

Funcionarios europeos familiarizados con las conversaciones declararon al WSJ que Europa pretende establecer una línea roja unificada con Ucrania, estableciendo que los funcionarios de la Unión Europea deben participar en cualquier posible negociación de paz con Rusia y reiterando que el futuro de Ucrania no puede discutirse sin la participación de Kiev.

Esto ocurre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiriera que sólo incluirá a Ucrania en futuras negociaciones tras una reunión inicial con el líder ruso, Vladimir Putin.

Lee también Lee también Casa Blanca considera invitar a Zelensky a cumbre entre Trump y Putin, reporta NBC News; "se está discutiendo"

Un alto funcionario europeo dijo al WSJ que cualquier acuerdo alcanzado en Alaska entre Estados Unidos y Rusia no tendría mucho peso sin la participación de los líderes europeos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

acf