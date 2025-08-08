Más Información
Cae implicado en asesinato de delegado de la FGR en Tamaulipas; es presunto integrante de "Los Metros"
Empresarios mexicanos se reúnen con embajador de EU; CCE prepara viaje a EU antes de que acabe pausa arancelaria de 90 días
Adidas acepta reparar el daño a comunidad de Villa Hidalgo Yalálag por plagio de calzado tradicional
"Más de un millón" de migrantes se fueron de EU por su cuenta, según Noem; dice que política migratoria de Trump es "todo un éxito"
Sheinbaum: orden de Trump para usar la fuerza militar contra los cárteles es solo para EU; "no va a haber invasión", asegura
Morena, dispuesto a reducir su financiamiento público por reforma electoral: Luisa Alcalde; es el partido que recibe más recursos
PAN exige a SHCP informe detallado sobre recursos y actividades de médicos cubanos; "no llegaron con labor altruista"
"No soy funcionario público" y "mandaron a sus espías"; las explicaciones de los herederos de AMLO sobre sus vacaciones
Asesinan a dos hermanos de exalcalde de Frontera Comalapa, Chiapas; Fiscalía estatal ya abrió una carpeta de investigación
El líder ruso, Vladimir Putin, le dijo a Estados Unidos que detendrá la guerra a cambio del este de Ucrania, informó el medio The Wall Street Journal.
Según el medio, se exigiría a Ucrania la entrega del este de Ucrania, una región conocida como el Donbás, sin que Rusia se comprometiera a mucho más que a cesar los combates. La oferta, que Putin transmitió el miércoles al enviado especial estadounidense Steve Witkoff en Moscú, desencadenó una turbulencia diplomática para obtener mayor claridad sobre los detalles de la propuesta.
"Los funcionarios europeos y ucranianos, que fueron informados por el presidente Trump y Witkoff en una serie de llamadas esta semana, dijeron que les preocupa que Putin simplemente esté usando la oferta como una estratagema para evitar castigar con nuevas sanciones y aranceles estadounidenses mientras continúa la guerra", reportó el WSJ.
Lee también Muere James Lovell, líder de la misión lunar del Apolo 13; "lamentamos su fallecimiento y celebramos sus logros”: NASA
Añadió que "los europeos buscaron aclarar un aspecto clave de la propuesta: qué sucedería en las regiones meridionales de Zaporiyia y Kherson, donde las tropas rusas también controlan parte del territorio".
Las autoridades ucranianas y europeas llevan mucho tiempo rechazando reconocer oficialmente el control ruso sobre el territorio ocupado. La Constitución ucraniana también prohíbe al mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, autorizar unilateralmente cambios territoriales, recordó el medio.
New York Times afirma que reporte sobre orden de Trump contra cárteles tomó por sorpresa al gobierno mexicano; "fuimos informados": Sheinbaum
es