Más Información

Cae implicado en asesinato de delegado de la FGR en Tamaulipas; es presunto integrante de "Los Metros"

Cae implicado en asesinato de delegado de la FGR en Tamaulipas; es presunto integrante de "Los Metros"

Empresarios mexicanos se reúnen con embajador de EU; CCE prepara viaje a EU antes de que acabe pausa arancelaria de 90 días

Empresarios mexicanos se reúnen con embajador de EU; CCE prepara viaje a EU antes de que acabe pausa arancelaria de 90 días

Habilitan centro de recepción temporal para mexicanos deportados en Tapachula, Chiapas

Habilitan centro de recepción temporal para mexicanos deportados en Tapachula, Chiapas

Adidas acepta reparar el daño a comunidad de Villa Hidalgo Yalálag por plagio de calzado tradicional

Adidas acepta reparar el daño a comunidad de Villa Hidalgo Yalálag por plagio de calzado tradicional

"Más de un millón" de migrantes se fueron de EU por su cuenta, según Noem; dice que política migratoria de Trump es "todo un éxito"

"Más de un millón" de migrantes se fueron de EU por su cuenta, según Noem; dice que política migratoria de Trump es "todo un éxito"

Sheinbaum: orden de Trump para usar la fuerza militar contra los cárteles es solo para EU; "no va a haber invasión", asegura

Sheinbaum: orden de Trump para usar la fuerza militar contra los cárteles es solo para EU; "no va a haber invasión", asegura

Morena, dispuesto a reducir su financiamiento público por reforma electoral: Luisa Alcalde; es el partido que recibe más recursos

Morena, dispuesto a reducir su financiamiento público por reforma electoral: Luisa Alcalde; es el partido que recibe más recursos

PAN exige a SHCP informe detallado sobre recursos y actividades de médicos cubanos; "no llegaron con labor altruista"

PAN exige a SHCP informe detallado sobre recursos y actividades de médicos cubanos; "no llegaron con labor altruista"

Detenciones y decomisos posicionan a García Harfuch

Detenciones y decomisos posicionan a García Harfuch

"No soy funcionario público" y "mandaron a sus espías"; las explicaciones de los herederos de AMLO sobre sus vacaciones

"No soy funcionario público" y "mandaron a sus espías"; las explicaciones de los herederos de AMLO sobre sus vacaciones

Asesinan a dos hermanos de exalcalde de Frontera Comalapa, Chiapas; Fiscalía estatal ya abrió una carpeta de investigación

Asesinan a dos hermanos de exalcalde de Frontera Comalapa, Chiapas; Fiscalía estatal ya abrió una carpeta de investigación

Implicados en muerte del niño Fernando, asesinado por deuda de mil pesos, enfrentan su primera audiencia; son acusados de la desaparición del menor

Implicados en muerte del niño Fernando, asesinado por deuda de mil pesos, enfrentan su primera audiencia; son acusados de la desaparición del menor

El líder ruso, , le dijo a Estados Unidos que detendrá la guerra a cambio del este de , informó el medio The Wall Street Journal.

Según el medio, se exigiría a Ucrania la entrega del este de Ucrania, una región conocida como el Donbás, sin que se comprometiera a mucho más que a cesar los combates. La oferta, que Putin transmitió el miércoles al enviado especial estadounidense Steve Witkoff en Moscú, desencadenó una turbulencia diplomática para obtener mayor claridad sobre los detalles de la propuesta.

"Los funcionarios europeos y ucranianos, que fueron informados por el presidente Trump y Witkoff en una serie de llamadas esta semana, dijeron que les preocupa que Putin simplemente esté usando la oferta como una estratagema para evitar castigar con nuevas sanciones y aranceles estadounidenses mientras continúa la guerra", reportó el WSJ.

Lee también

Presidente Donald Trump (der.) hablando por teléfono el 28 de enero de 2017 en Washington, y al presidente ruso Vladimir Putin (izq.) hablando por teléfono en Moscú el 27 de diciembre de 2023. Foto: Archivo/AFP
Presidente Donald Trump (der.) hablando por teléfono el 28 de enero de 2017 en Washington, y al presidente ruso Vladimir Putin (izq.) hablando por teléfono en Moscú el 27 de diciembre de 2023. Foto: Archivo/AFP

Añadió que "los europeos buscaron aclarar un aspecto clave de la propuesta: qué sucedería en las regiones meridionales de Zaporiyia y Kherson, donde las tropas rusas también controlan parte del territorio".

Las autoridades ucranianas y europeas llevan mucho tiempo rechazando reconocer oficialmente el control ruso sobre el territorio ocupado. La Constitución ucraniana también prohíbe al mandatario ucraniano, , autorizar unilateralmente cambios territoriales, recordó el medio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Bienestar reduce edad para registro: ¿Qué programa es y cuánto ofrece? Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar reduce edad para registro: ¿Qué programa es y cuánto ofrece? Requisitos

Pasaporte mexicano. Foto: iStock/mirsad sarajlic

Nuevo sistema de visa electrónica en México comienza el 9 de agosto: ¿Quiénes la necesitan?

Green Card. Foto: iStockg

Inmigrantes que intentan obtener la Green Card de Estados Unidos podrían ser deportados

Permiso I-94. EFE

Aumentará a $30 dólares el costo del permiso I-94 para cruzar por tierra a Estados Unidos

Visa americana. Foto: iStock

¿Qué significa un “mal uso de la visa de turista” y por qué dan hasta 10 años de castigo?