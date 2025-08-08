Más Información

Trump habría ordenado al Pentágono usar fuerza militar contra los cárteles, reporta el NYT; firmó una orden en secreto, según el medio

Sheinbaum: orden de Trump para usar la fuerza militar contra los cárteles es solo para EU; "no va a haber invasión", asegura

¿Qué obstáculos enfrenta Trump si ordena que sus militares ataquen a los cárteles del narco? Hay serias dudas legales

Abogados de Caro Quintero acusan restricciones carcelarias propias de un terrorista para el capo; las imponen con base en “mitos”, dicen

Implicados en muerte del niño Fernando, asesinado por deuda de mil pesos, enfrentan su primera audiencia; son acusados de la desaparición del menor

PAN exige a SHCP informe detallado sobre recursos y actividades de médicos cubanos; "no llegaron con labor altruista"

Desconocen rendimiento de los médicos cubanos

Detenciones y decomisos posicionan a García Harfuch

"No soy funcionario público" y "mandaron a sus espías"; las explicaciones de los herederos de AMLO sobre sus vacaciones

Club 51 reconoce regalo a Gutiérrez Luna para la F1 y luego se arrepiente; diputado acusa campaña en su contra

México da luz verde para extradición a EU de "El 500"; es operador del Cártel de Sinaloa y señalado de tráfico de drogas

Así luce el nuevo de ícono de la estación Ciudad de los Deportes del Metrobús; ¡Adiós! al toro de lidia con banderillas

El diario estadounidense afirma que el reporte sobre la orden del presidente contra los cárteles del narcotráfico tomó por sorpresa al gobierno mexicano.

"Aunque afirmó que funcionarios estadounidenses le habían dicho a ella y a su equipo que la directiva "estaba por llegar", tres personas familiarizadas con el asunto dijeron que los funcionarios mexicanos habían sido tomados por sorpresa", reportó el medio.

Según las fuentes del periódico, dependiendo de lo que haga Estados Unidos, México podría retirar su cooperación en temas como seguridad y migración si la Casa Blanca actúa unilateralmente.

"No va a haber invasión, absolutamente descartado", asegura Sheinbaum

"Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión, eso está descartado, absolutamente descartado", añadió la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

"Fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o ninguna institución en nuestro territorio", expresó la mandataria mexicana en su conferencia matutina.

"Las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México están muy reguladas, somos el país que más regulación tiene para agentes extranjeros, sean de Estados Unidos o de otro país".

Sheinbaum Pardo añadió: "Vamos a ver cómo está la orden ejecutiva, pero no hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio".

"Las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México están muy regulada", aseguró Sheinbaum. Foto: especial
"Las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México están muy regulada", aseguró Sheinbaum. Foto: especial

Orden secreta contra cárteles sería la más agresiva de Trump hasta ahora

La respuesta por parte de la gobernante mexicana se dio luego de que el New York Times informara de una orden secreta firmada por Trump en contra de los carteles de la droga en Latinoamérica, la cual sería la medida más agresiva adoptada hasta este momento por su administración.

De acuerdo con el diario neoyorquino, la orden presidencial proporcionaría una base legal para que las Fuerzas Armadas estadounidenses lleven a cabo operaciones militares directas y unilaterales en territorio extranjero contra los carteles.

Incluso, según las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, el alto mando militar estadounidense ya habría comenzado a elaborar planes sobre cómo llevar a cabo estas acciones.

La decisión de atacar a estos grupos se enmarcaría dentro del combate de Trump contra el tráfico de fentanilo, un opioide sintético que, según Washington, es producido principalmente por los carteles mexicanos mediante productos químicos provenientes de China y traficado a Estados Unidos, que sufre una grave crisis de muertes por sobredosis de esa sustancia.

El gobierno de Trump designó en febrero como terroristas a los seis principales : el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Noreste, el Cartel del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.

También a la banda trasnacional de origen venezolano Tren de Aragua y a la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13).

