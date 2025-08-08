Más Información
Washington.- Una corte de apelaciones anuló el viernes un fallo de desacato de un juez contra el gobierno del presidente Donald Trump en un caso sobre deportaciones a una prisión en El Salvador.
La decisión de un panel dividido de tres jueces con sede en la capital del país revierte un fallo del juez federal de Distrito, James E. Boasberg.
Boasberg determinó en abril que había causa probable para considerar al gobierno de Trump en desacato penal a la corte.
Los jueces Gregory Katsas y Neomi Rao, ambos nominados por Trump en su primer mandato en la Casa Blanca, coincidieron con la opinión mayoritaria no firmada. La jueza Cornelia Pillard, quien fue nombrada por el entonces presidente Barack Obama, discrepó.
Boasberg había acusado a funcionarios del gobierno de Trump de apresurar la deportación de Estados Unidos de migrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros el mes pasado antes que pudieran impugnar su expulsión en los tribunales, y luego de desobedecer deliberadamente su orden de que los aviones que ya estaban en el aire regresaran a Estados Unidos.
El gobierno republicano ha negado haber violado su orden.
