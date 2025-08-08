Más Información

Trump habría ordenado al Pentágono usar fuerza militar contra los cárteles, reporta el NYT; firmó una orden en secreto, según el medio

Sheinbaum: orden de Trump para usar la fuerza militar contra los cárteles es solo para EU; "no va a haber invasión", asegura

¿Qué obstáculos enfrenta Trump si ordena que sus militares ataquen a los cárteles del narco? Hay serias dudas legales

Abogados de Caro Quintero acusan restricciones carcelarias propias de un terrorista para el capo; las imponen con base en "mitos", dicen

Implicados en muerte de Fernandito, asesinado por deuda de mil pesos, enfrentan su primera audiencia; son acusados de la desaparición del menor

PAN exige a SHCP informe detallado sobre recursos y actividades de médicos cubanos; "no llegaron con labor altruista"

Desconocen rendimiento de los médicos cubanos

Detenciones y decomisos posicionan a García Harfuch

"No soy funcionario público" y "mandaron a sus espías"; las explicaciones de los herederos de AMLO sobre sus vacaciones

Club 51 reconoce regalo a Gutiérrez Luna para la F1 y luego se arrepiente; diputado acusa campaña en su contra

México da luz verde para extradición a EU de "El 500"; es operador del Cártel de Sinaloa y señalado de tráfico de drogas

Así luce el nuevo de ícono de la estación Ciudad de los Deportes del Metrobús; ¡Adiós! al toro de lidia con banderillas

El presidente Donald Trump afirmó que la economía de Estados Unidos no se recuperaría si un fallo judicial invalidara parte de sus .

Desde que regresó al poder en enero Trump ha impuesto, en varias oleadas, nuevos recargos a los productos que entran a Estados Unidos. Varían entre el 10% y el 50% de Brasil, sin incluir aquellos aplicados a sectores específicos, como los automóviles, el acero, el aluminio o el cobre.

El Tribunal Federal de Comercio Internacional bloqueó la entrada en vigor de la mayoría de los aranceles en mayo, pero una corte de apelaciones suspendió la sentencia para considerar el caso a fondo. La Casa Blanca ha advertido que apelará ante la Corte Suprema si el resultado le es desfavorable.

Si una "corte de izquierda radical" anula los aranceles de Trump "sería imposible recuperar o devolver alguna vez estas enormes sumas de dinero y (restaurar nuestro) honor", escribió el presidente en su plataforma Truth Social.

El mandatario estadounidense se refiere a las decenas de miles de millones de dólares recaudados con tarifas aduaneras adicionales. "¡Sería 1929 de nuevo, una GRAN DEPRESIÓN!", afirmó.

El Tribunal Federal de Comercio Internacional bloqueó la entrada en vigor de la mayoría de los aranceles en mayo, pero una corte de apelaciones suspendió la sentencia para considerar el caso a fondo. La Casa Blanca ha advertido que apelará ante la Corte Suprema si el resultado le es desfavorable. Foto: iStock
Prohibición de aranceles sería una "tragedia judicial": Trump

"Estados Unidos no podría recuperarse de semejante tragedia judicial, pero conozco nuestro sistema judicial mejor que nadie. Nadie en la historia ha pasado por las pruebas, tribulaciones e incertidumbres como yo, y pueden suceder cosas terribles, pero también increíblemente hermosas", añadió.

Los aranceles de Estados Unidos promedian ahora el 20,1%, según los cálculos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicados el viernes. Es el nivel más alto desde principios de la década de 1910, excluyendo algunas semanas de 2025.

Este porcentaje era de 2.4% el 20 de enero, día de la investidura del segundo mandato de Trump.

El presidente republicano de 79 años amenaza además con imponer más aranceles sobre productos farmacéuticos y semiconductores.

