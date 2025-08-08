Washington.— Decenas de países se ven impactados desde ayer por los nuevos aranceles impuestos por Donald Trump, quien pese a los efectos visibles que los gravámenes tienen en la economía de Estados Unidos, insiste en que son la mejor estrategia comercial que hay. La reacción ha sido de enojo, rechazo y nerviosismo.

El presidente de Brasil y el primer ministro de India, Luiz Inácio Lula da Silva, y Narendra Modi, respectivamente, hablaron por teléfono y acordaron “defender el multilateralismo”, frente a la política unilateral de Trump. También hablaron de la necesidad de “explorar oportunidades de mayor integración” entre sus países, para enfrentar los “desafíos de la coyuntura”.

El secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, dijo que la entrada en vigor de los aranceles es una “noticia desalentadora”, y pidió protección a la población más vulnerable. “Todas las guerras comerciales son ruinosas y deben evitarse”, señaló el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria.

La mayoría de los socios de Estados Unidos paga desde ayer 15%, como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Costa Rica, Bolivia, Ecuador y Venezuela, entre otros. India será el más castigado, con 50%, si se suma 25% que entró en vigor este jueves y 25% que le aplicará dentro de tres semanas por “la compra continua de petróleo ruso”.

En el caso de Brasil, pese a tener superávit con EU, muchos de sus productos, incluido el café y la carne, están gravados con 50% adicional desde el miércoles, en parte en protesta por el juicio por la presunta intentona golpista contra el expresidente Jair Bolsonaro, a quien Trump considera víctima de una “caza de brujas”.

Suiza fue golpeada con un arancel de 39%.

El secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, declaró a Fox Business que las nuevas tarifas podrían suponer 50 mil millones de dólares mensuales para EU. “Son cifras increíbles”, dijo.

En Truth Social, Trump aseguró que los gravámenes harán que EU “vuelva a ser grande y rico” y que, desde ayer, “miles de millones de dólares en aranceles fluyen hacia Estados Unidos ahora!”.

Sin embargo, los reportes económicos dicen otra cosa: de acuerdo con John Silvia, director general de Dynamic Economic Strategy, los datos muestran que las contrataciones comenzaron a estancarse, la presión inflacionaria aumentó y el valor de la vivienda en mercados clave empezó a disminuir después de abril.

“Una economía menos productiva requiere menos trabajadores”, apuntó Silvia en una nota de análisis. “Pero hay más, los precios más altos de los aranceles reducen los salarios reales de los trabajadores. La economía se ha vuelto menos productiva y las empresas no pueden pagar los mismos salarios reales que antes. Las acciones tienen consecuencias”. Agencias