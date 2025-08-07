Más Información

Naciones Unidas.- El secretario general de la ONU, , expresó este jueves que la entrada en vigor de los del presidente estadounidense, , es una "noticia desalentadora", y pidió protección a la población más vulnerable.

"Todas las son ruinosas y deben evitarse. Por lo tanto, se trata de una noticia desalentadora", declaró el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria en la sede de la en Nueva York.

Haq recordó a los gobiernos que, en tiempos de guerras comerciales, es necesario tomar medidas "para proteger a los más pobres y vulnerables de la sociedad, que sin duda sufrirán como consecuencia del aumento de los precios".

Tras la medianoche en Washington D. C. entraron en vigor tanto los aranceles acordados con Reino Unido, China, Vietnam, Japón, Filipinas, Indonesia, (UE), Corea del Sur y Paquistán, como los impuestos a los países con los que no cerró acuerdos, incluidos la India, Suiza, Sudáfrica o Venezuela.

Aparte de eso, anoche Trump anunció y semiconductores que no tengan fábrica en .

Este jueves, el secretario de Comercio, , no descartó la posibilidad de que el presidente Trump imponga más aranceles a China por sus importaciones de .

"Todo está sobre la mesa", dijo Lutnick preguntado por este asunto en una entrevista con Fox Business.

