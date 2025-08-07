El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el primer ministro de India, Narendra Modi, acordaron "defender el multilateralismo", luego de que Estados Unidos impusiera a sus países aranceles que están entre los más altos del mundo, informó la Presidencia del país sudamericano.

Lula y Modi conversaron por teléfono durante casi una hora y "reafirmaron la importancia de defender el multilateralismo y la necesidad de enfrentar los desafíos de la coyuntura", detalló el gobierno de Lula en un comunicado.

Brasil e India, socios fundadores de los BRICS, son los dos países más afectados por las tarifas impuestas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

A partir de este miércoles, parte de las importaciones brasileñas a Estados Unidos pasaron a sufrir un gravamen del 50% adicional.

En el caso de India, al arancel del 25% aplicado esta semana se le unirá otro 25% adicional impuesto por el mandatario por la compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi, que entrará en vigor en 21 días.

En este contexto, Lula realizará una visita de Estado a India a inicios del próximo año y, durante la llamada, acordaron el viaje de una delegación brasileña, encabezada por el vicepresidente, Geraldo Alckmin, a la reunión del Mecanismo de Monitoreo del Comercio entre ambos países.

La comitiva brasileña estará además integrada de ministros y empresarios brasileños, con el fin de abordar "la cooperación en el área comercial, en materia de defensa, energía, minerales críticos, salud e inclusión digital", según detalla la nota.

En la llamada, también fijaron la meta de elevar el comercio bilateral a "más de 20 mil millones de dólares" de aquí a 2030.

Para alcanzar ese monto, "concordaron en ampliar la cobertura del acuerdo entre el Mercosur e India", un acuerdo al que habían llegado ambos países durante la visita de Estado de Modi a Lula, una vez finalizada la cumbre de los BRICS en Río de Janeiro, el pasado 8 de julio.

El comercio entre ambos países alcanzó en 2024 la suma de 12 mil millones de dólares, con una balanza equilibrada, aunque ligeramente inclinada en favor de la India, cuyas exportaciones hacia Brasil llegaron el año pasado a 6 mil 800 millones de dólares.

