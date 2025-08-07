Más Información
Washington.- El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, no descartó la posibilidad de que el presidente, Donald Trump, imponga más aranceles a China por sus importaciones de petróleo ruso.
"Todo está sobre la mesa", dijo Lutnick preguntado por este asunto en una entrevista con Fox Business.
Trump firmó el miércoles una orden ejecutiva para poner un gravamen adicional del 25% a la India - sobre la que ya pesaba uno del 25%- precisamente por comerciar con crudo de Moscú.
Lee también Entran en vigor los amplios aranceles de Trump; aparecen los primeros efectos económicos
Esta es una maniobra del mandatario estadounidense para presionar a su homólogo ruso, Vladímir Putin, a que frene los combates en Ucrania.
China y EU en tregua arancelaria
Actualmente, Washington y Beijing se encuentran en una tregua de su guerra comercial de 90 días después de unos meses de complicada relación.
Desde mayo, ambos países redujeron estas barreras al 30% para las importaciones chinas y al 10% para las estadounidenses.
Lutnick apuntó en la misma entrevista que es posible que este plazo, que termina el próximo martes 12 de agosto, pueda extenderse.
Lee también Trump anuncia aranceles del 100% a chips y semiconductores; buscan que se fabriquen en EU
"Vamos a dejar que el equipo comercial y el presidente tomen esas decisiones. Pero parece probable que lleguen a un acuerdo y lo extiendan por otros 90 días. Pero lo dejaré en manos de ese equipo", apuntó.
Putin acepta reunirse la próxima semana con Trump; interés de reunión es mutuo, dice y no rechaza posible encuentro con Zelensky
