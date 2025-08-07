Más Información

Operación Caballo de Troya; agentes migratorios detienen a 16 en redada de Los Ángeles

Si EU hubiera ejecutado a “El Mayo”, “El Chapo” o “El Viceroy”, México habría vivido narcoterrorismo: David Saucedo en Con los de Casa

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Prestamistas de Los Reyes La Paz se llevan a niño de 5 años como garantía de pago de mil pesos; es hallado muerto

Va caravana migrante a CDMX por papeles y en busca de trabajo

Caen 27 presuntos miembros de "Los Alfas" vinculados al CJNG; entre los detenidos se encuentra "El Alfa" supuesto líder de la célula criminal

Inflación anual desacelera en julio, llega a 3.51%; liga dos meses a la baja

"El Patrón" obtiene segunda vinculación a proceso por atentado contra Ciro Gómez; le ratifican prisión preventiva

No sólo relojes de lujo, también un penthouse de 3 pisos; la otra adquisición lujosa de Tonatiuh Márquez en zona de Nuevo Polanco

Entre ropa y joyería, diputada Karina Barreras suma casi 5 mdp a sus bienes; la revelación detrás de la polémica de "dato protegido"

Tormenta Tropical Ivo avanza por el Pacífico; afecta 3 estados y podría intensificarse a huracán categoría 1

"Lord Elevador": difunden video de brutal agresión contra mujer en Cuajimalpa; abogados agradecen atención de fiscalías de CDMX y Edomex

Moscú.- El presidente de , Vladímir Putin, aseguró que el interés en celebrar una cumbre con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, es mutuo, y no rechazó una futura reunión con el líder ucraniano, Volodímir Zelensky.

"El interés fue mostrado por ambas partes", dijo el jefe del Kremlin, quien consideró, en cambio, que no se dan ahora las condiciones para un encuentro con Zelensky.

Apenas el miércoles, el mandatario estadounidense declaró que hay posibilidades de una reunión "muy pronto" con el líder ruso, Vladimir Putin, y con el presidente de , Volodimir Zelensky.

