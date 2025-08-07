Moscú.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que el interés en celebrar una cumbre con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, es mutuo, y no rechazó una futura reunión con el líder ucraniano, Volodímir Zelensky.

"El interés fue mostrado por ambas partes", dijo el jefe del Kremlin, quien consideró, en cambio, que no se dan ahora las condiciones para un encuentro con Zelensky.

Apenas el miércoles, el mandatario estadounidense declaró que hay posibilidades de una reunión "muy pronto" con el líder ruso, Vladimir Putin, y con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky.

Lee también Trump afirma hay posibilidades de reunirse "muy pronto" con Putin y Zelensky; busca poner fin a guerra en Ucrania

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc