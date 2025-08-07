Más Información
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este jueves que se reuniría con Vladimir Putin aunque el dirigente ruso no mantenga un encuentro antes con su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski.
Cuestionado por periodistas en el despacho oval sobre si Putin debe reunirse primero con Zelenski, dijo: "No, no lo está, no". "Les gustaría reunirse conmigo, y haré todo lo que pueda para detener la matanza", añadió.
Trump ha prometido, sin éxito hasta la fecha, poner fin a la contienda bélica en Ucrania, desencadenada por la invasión rusa de febrero de 2022. Cuando volvió al poder en enero se acercó a Putin pero últimamente reconoció estar frustrado por la falta de progresos.
La semana pasada, Trump dio a Rusia plazo hasta el viernes para detener las hostilidades o enfrentarse a nuevas sanciones que implicarían aranceles aduaneros adicionales a productos exportados por países que comercian con Rusia.
La víspera Trump dijo que una reunión cara a cara con Putin podría celebrarse "muy pronto", después de que su enviado Steve Witkoff mantuviera un encuentro con el dirigente ruso en Moscú.
A la pregunta de si la fecha límite del viernes para Putin sigue en pie después de las conversaciones con Witkoff, Trump evitó responder directamente.
"Dependerá de" Putin, dijo Trump sin terminar la frase. "Vamos a ver qué tiene que decir", "muy decepcionado", añadió.
