Ingresan a Penal de Neza presuntos implicados en muerte de niño en Los Reyes La Paz; lo habrían retenido en garantía por deuda de mil pesos

Ingresan a Penal de Neza presuntos implicados en muerte de niño en Los Reyes La Paz; lo habrían retenido en garantía por deuda de mil pesos

"Plan México, viento en popa"; Sheinbaum anuncia inversión de 12 mmdp de empresas farmacéuticas

"Plan México, viento en popa"; Sheinbaum anuncia inversión de 12 mmdp de empresas farmacéuticas

Detienen a "El Cabo 13", integrante del "Cártel del Pacífico"; es objetivo prioritario desde 2022

Detienen a “El Cabo 13”, integrante del “Cártel del Pacífico”; es objetivo prioritario desde 2022

Banxico disminuye recorte a 25 puntos; tasa de interés pasa de 8% a 7.75%

Banxico disminuye recorte a 25 puntos; tasa de interés pasa de 8% a 7.75%

Acuerdan evitar término "gentrificación" en foros del Bando Uno; buscarán enfoque en vivienda accesible

Acuerdan evitar término “gentrificación” en foros del Bando Uno; buscarán enfoque en vivienda accesible

Dan libertad absolutoria a "La Mojón", lideresa del Cártel de Noreste; es sobrina del "Z-40" y "Z-42"

Dan libertad absolutoria a "La Mojón", lideresa del Cártel de Noreste; es sobrina del "Z-40" y "Z-42"

Del "No somos estos juniors abusivos del poder", al "mandaron espías a mis vacaciones de Japón"; las frases de Andy López Beltrán

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Entre ropa y joyería, diputada Karina Barreras suma casi 5 mdp a sus bienes; la revelación detrás de la polémica de "dato protegido"

Entre ropa y joyería, diputada Karina Barreras suma casi 5 mdp a sus bienes; la revelación detrás de la polémica de "dato protegido"

Si EU hubiera ejecutado a "El Mayo", "El Chapo" o "El Viceroy", México habría vivido narcoterrorismo: David Saucedo en Con los de Casa

Si EU hubiera ejecutado a “El Mayo”, “El Chapo” o “El Viceroy”, México habría vivido narcoterrorismo: David Saucedo en Con los de Casa

SEP reacciona a fallo de la Corte para eliminar mención de Lorenzo Córdova en libros; "sin efecto para el ciclo escolar 2025-2026"

SEP reacciona a fallo de la Corte para eliminar mención de Lorenzo Córdova en libros; "sin efecto para el ciclo escolar 2025-2026"

Tormenta Tropical Ivo avanza por el Pacífico; afecta 3 estados y podría intensificarse a huracán categoría 1

Tormenta Tropical Ivo avanza por el Pacífico; afecta 3 estados y podría intensificarse a huracán categoría 1

Prestamistas de Los Reyes La Paz se llevan a niño de 5 años como garantía de pago de mil pesos; es hallado muerto

Prestamistas de Los Reyes La Paz se llevan a niño de 5 años como garantía de pago de mil pesos; es hallado muerto

Bogotá. Es falso que el presidente de Estados Unidos,, haya sido diagnosticado con una enfermedad mortal, a pesar de que así lo afirman algunos internautas al compartir videos en los que se especula sobre el estado de salud del mandatario, quien padece , una afección que, si bien requiere atención médica, no representa un riesgo inminente para su vida.

Usuarios en redes sociales como y TikTok comparten varios videos en los que se asegura que Trump está "al borde de la muerte" pues "fue diagnosticado con insuficiencia venosa, una enfermedad crónica y grave".

"Trump, ¿castigo divino o ? (sic)", comparte un usuario en Facebook que se hace eco de la secuencia en la que aparecen fotografías del mandatario estadounidense.

Estos mensajes comenzaron a circular después de que medios locales informaran sobre la presencia de moretones en una mano del presidente y una leve en sus piernas.

Hechos: No es cierto que el presidente Donald Trump esté "al borde de la muerte" tras ser diagnosticado con una insuficiencia venosa crónica, una dolencia que, según su propio médico y expertos, es benigna y común a su edad. Además, la informó recientemente que el político se mantiene en excelente estado de salud.

Diagnostican a Trump con insuficiencia venosa crónica tras hinchazón de tobillos. Foto: AP
Diagnostican a Trump con insuficiencia venosa crónica tras hinchazón de tobillos. Foto: AP

El diagnóstico de Trump no es mortal

En primer lugar, la portavoz presidencial de la Casa Blanca, , confirmó durante una rueda de prensa el pasado 17 de julio que Trump padece insuficiencia venosa crónica, una dolencia benigna y normal en personas de la tercera edad.

De acuerdo con el informe médico difundido por el doctor presidencial, Sean P. Barbabella, en los exámenes de Trump no se observaron "indicios de trombosis venosa profunda ni enfermedad arterial", como tampoco señales de ", insuficiencia renal ni enfermedad sistémica".

Sobre las fotografías publicadas en la prensa en las que se observa un en una de las manos del mandatario, Leavitt aclaró que se trató de una leve "irritación de los tejidos blandos" debido a los "frecuentes apretones de mano" y "el uso de aspirina" que Trump toma como parte de un régimen preventivo cardiovascular.

"El presidente se mantiene en excelente estado de salud", dijo la portavoz a los periodistas.

Insuficiencia venosa crónica, como la que padece Trump, es tratable

La insuficiencia venosa crónica, como la que tiene Trump, se produce cuando las venas tienen dificultad para realizar el adecuado retorno de la sangre al corazón y se origina una acumulación de sangre en las piernas.

La edad avanzada es un factor de riesgo importante para desarrollar insuficiencia venosa crónica, una afección que tiende a empeorar con el tiempo. Sin embargo, se puede manejar si el tratamiento se inicia en las primeras etapas, tal y como se indica en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (MedlinePlus).

En declaraciones a EFE Salud, el doctor Luis Rodríguez Padial explicó que, ante una insuficiencia venosa crónica, es importante prevenir la formación de trombos, ya que existe el riesgo de que uno de ellos viaje hasta los pulmones y provoque una .

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica.

Videos creados con IA para desinformar

Por último, los videos utilizados para difundir los mensajes sobre la supuesta enfermedad mortal de Trump presentan indicios de haber sido creados mediante computadora, como demuestra una revisión de las imágenes y un análisis con herramientas especializadas.

Por ejemplo, las imágenes que aparecen en una de las secuencias presentan una iluminación poco natural, el rostro de Trump muestra una piel excesivamente lisa y algunos objetos y personas se ven borrosos. Estos son rasgos característicos de contenidos generados mediante (IA).

Además, la fotografía atribuida a la portavoz Karoline Leavitt no corresponde con su apariencia real.

Asimismo, un análisis realizado con la herramienta de verificación de audio "Hiya Deepfake Voice Detector", asegura que solamente existe un 1% de probabilidades de que la voz que se escucha en uno de los videos virales sea auténtica.

EFE Verifica ya ha desmentido en el pasado videos que utilizan imágenes y avatares creados con IA para difundir desinformación sobre Trump, como que lade Estados Unidos le ordenó deportar a su esposa e hijo.

En conclusión, no es cierto que Trump tenga una enfermedad mortal, pues en realidad padece insuficiencia venosa crónica, una dolencia común en personas de su edad. Además, la Casa Blanca confirmó que el mandatario tiene un excelente estado de salud.

