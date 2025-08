Educación: desafíos de la inteligencia artificial para México

“Debemos recordar que crear mejores seres humanos siempre será más importante que crear máquinas más inteligentes”, precisó en su discurso de bienvenida Garri Kaspárov (octubre 26, 2017), en la “Conferencia Hito de la OCDE sobre IA: máquinas inteligentes - políticas inteligentes”, viniendo de uno de los mejores ajedrecistas del mundo (y quien, en su momento, compitió con la IA “Deep Blue”, la que lo derrotó en 1997).

De hecho, fue la OCDE, junto con la UNESCO, el organismo internacional pionero en la propuesta de políticas públicas y regulación al crear, a mediados de la década pasada, el Comité sobre Políticas de Economía Digital, con la participación de México en su calidad de socio de aquélla desde 1994.

En esa etapa, la OCDE fue acompañando al G7, tanto en su reunión en la Isla Kashiko, Japón (2016), como en la de Turín, Italia (2017), en calidad de observadora. En la primera, se formularon tres preguntas eje en torno a la IA: ¿cuál debe ser la respuesta regulatoria? ¿cómo minimizar sus riesgos? y, ¿quién es responsable por las decisiones de la IA? En todo caso, ya se reflexionaba sobre la inequidad social, y los temas laboral y educativo, desde la óptica de los diseñadores de políticas públicas sobre IA. En la segunda reunión, se adoptó una visión “homocéntrica” de la IA, misma que sirvió de base para que, ese mismo año 2017, la OCDE realizara la mencionada Conferencia Hito, con el fin de crear un “marco de políticas públicas internacionales para ayudar a moldear el futuro de la IA y sus implicaciones, debido a (su) acelerado desarrollo…”.

A continuación, en 2018, aparece la “Recomendación de la OCDE sobre IA”, lo que la convierte en la principal compiladora y supervisora de los avances de la IA; a tal punto que, en febrero de 2020, se hace el lanzamiento oficial de OECD.ia, como la principal fuente de información sobre el tema a nivel mundial.

Es en este contexto que la Embajada Británica, en colaboración con el gobierno de nuestro país (a través de la Oficina de Estrategia Digital Nacional y con la colaboración de expertos mexicanos), solicitó un estudio a Oxford Insights y C Minds, publicado en junio de 2018 bajo el título: “Towards an AI Strategy in Mexico: Harnessing the AI Revolution”, del que se desprende la recomendación de que México invierta, de inmediato, en IA, visto que “puede llegar a ser uno de los primeros diez países en el mundo en producir una Estrategia Nacional para la IA”, sugiriendo que uniera fuerzas con el Reino Unido, Canadá, China, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Corea del Sur, Francia y Japón (curiosamente, no se menciona a Estados Unidos). No obstante, el propio Oxford Insights produjo “The Government AI Readiness Index”, situando a México en un nada prominente sitio 22, de 35 países de la OCDE (en la versión 2024 ocupamos el sitio 71 entre 188 países).

A partir de ahí, la Oficina de la Presidencia de la República planteó, en 2018, la Estrategia Digital Nacional, que comentaremos en nuestra próxima columna, con especial referencia a la educación.

N.B. Agradezco al Mtro. Santiago Sánchez Morales, Coordinador de Posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana campus Aguascalientes, por su invaluable orientación y generoso envío de documentos sobre la temática que nos ocupa.

Maestro en Ciencias Jurídicas