Más Información
México es vulnerable por depender del gas natural de EU, advierte Pemex; llama a considerar a proveedores de otros países
"No soy funcionario público" y "mandaron a sus espías"; las explicaciones de los herederos de AMLO sobre sus vacaciones
Plurinominales, un “monopolio” de asientos para líderes partidistas: Pablo Gómez; no hay regresión, defiende reforma electoral
México y Canadá logran "avances concretos" en relación bilateral: SRE; alistan visita de primer ministro Carney
Noroña critica llamado de Luisa Alcalde a no vestir con lujos; “justa medianía es lo que puedes pagar con tu ingreso”, afirma
Club 51 reconoce regalo a Gutiérrez Luna para la F1 y luego se arrepiente; diputado acusa campaña en su contra
Tras polémica de Gutiérrez Luna en fiesta VIP de la F1, ¿los funcionarios pueden recibir regalos?; esto dice la ley
Cancelan visa del alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim; fue retenido durante horas por autoridades de migración de EU
El presidente chino, Xi Jinping, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, en la que abordaron la guerra en Ucrania y reafirmaron el carácter estratégico de sus relaciones bilaterales, según informaron medios estatales.
Durante el diálogo, Putin, que de acuerdo con la agencia de noticias Xinhua fue el que solicitó la llamada, explicó la postura rusa sobre la guerra en Ucrania y valoró positivamente el papel de China en la búsqueda de una solución política.
Xi, por su parte, reiteró que Beijing mantendrá su posición de promover el diálogo y favorecer un alto el fuego, independientemente de cómo evolucione la situación.
Lee también Trump dispuesto a reunirse con Putin aunque éste rechace encuentro con Zelenski; "haré todo lo que pueda para detener la matanza"
Hamás advierte a Israel que expandir su ofensiva sería "sacrificar" a los rehenes; "un nuevo crimen de guerra", dicen
sg/mcc