El presidente chino, Xi Jinping, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, en la que abordaron la guerra en Ucrania y reafirmaron el carácter estratégico de sus relaciones bilaterales, según informaron medios estatales.

Durante el diálogo, Putin, que de acuerdo con la agencia de noticias Xinhua fue el que solicitó la llamada, explicó la postura rusa sobre la guerra en Ucrania y valoró positivamente el papel de China en la búsqueda de una solución política.

Xi, por su parte, reiteró que Beijing mantendrá su posición de promover el diálogo y favorecer un alto el fuego, independientemente de cómo evolucione la situación.

