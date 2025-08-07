Más Información

Moscú. Dos adolescentes rusos fueron detenidos por de un militar al rociar consu coche en Siberia, informó este jueves el Comité de Instrucción de Rusia (CIR).

"El CIR está investigando una causa penal contra dos menores de edad residentes de Novosibirsk por intento de asesinato de un sujeto en ejercicio de funciones oficiales", informaron a través de su canal de Telegram.

Consideran que los adolescentes actuaron bajo órdenes de los ucranianos, quienes les ofrecieron una recompensa económica por el asesinato de un militar ruso.

Para llevar a cabo el crimen, los acusados recibieron tres dosis con sustancias químicas peligrosas de parte de la.

Los jóvenes fueron grabados mientras aplicaban el veneno sobre la palanca del asiento del piloto del vehículo personal del militar, mientras se encontraba estacionado en un aparcamiento público.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso frustró el intento de asesinato evitando daños a la .

Actualmente, se está investigando de qué clase de se trataba.

