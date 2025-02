Ana Bárbara, quien en su momemto sostuvo un pleito con Daniel Bisogno en vivo en una emisión de "Ventaneando", lamentó la muerte del conductor.

“Teníamos una relación de amor y veneno como dice mi canción. Es sensible su partida, un abrazo a su hija, su familia, su gente cercana, lo siento mucho, el espectáculo está de luto”, dijo esta tarde la intérprete de “Bandido”.

La desavenencia entre ambos comenzó cuando A Daniel se le ocurrió decir que Ana Bárbara tenía los ojos tan separados que parecía extraterrestre.

Fue cuando la cantante acudió al programa para recriminarle en persona los comentarios, lo cual sería luego aplaudido por sus seguidores.

"Si tienes los pantalones de decirme en mi cara lo que has dicho de mí. No tienes pantalones y yo creo que ese es tu problema, que psicológicamente estás mal”, dijo Ana Bárbara.

Daniel trató, sin éxito, de apaciguar la situación. Luego Ana Bárbara condicionó su permanencia en la entrevista a que él se retirara del estudio, lo cual acabó pasando. Tiempo después Daniel confesaría que se sintió mal y lloró por el momento y la falta de apoyo de sus compañeros.

Por Paquita

La actual declaración de la cantante se dio luego de la misa a Paquita la del Barrio, fallecida el pasado lunes, al acudir a presentarle sus respetos y admiración.

“Mi corazón hasta el cielo por Paquita. Todos los que estamos aquí nos vamos a ir y ella se adelantó para tenernos un campito”, dijo con voz entrecortada.

“Dejó pedazos del alma en los corazones de su público. En esta carrera hay altas y bajas y en uno de esos bajones ella me dio la oportunidad de una canción, el que me haya apoyado en momentos difíciles fue bonito. Vine aquí (la colonia Guerrero) y pude comer lechón, me quedé a dormir aquí”, agregó.

Inicialmente se informó que Ana Bárbara cantaría en honor de Paquita, pero por no tener la energía necesaria, optó por unos versos de “Paloma querida”.

Al lado de la urna con las cenizas de Paquita se colocaron fotos de ella con Bisogno y “Tongolele”, también fallecidos esta semana.

“Está duro, los abrazo mucho, sólo nos están abriendo un campito allá”, exclamó Ana Bárbara al verlas.