El New York Times exhibe cómo el Cártel de Sinaloa sigue enviando fentanilo a EU; cambia a cargas pequeñas e idea métodos creativos

Lingotes de oro no enfrentarán aranceles de Trump; Casa Blanca emitirá nueva política para aclarar el tema

Se registran 447 asesinatos en primera semana de agosto; primer día del mes, fue el más violento

Diseñador que creó sandalias "Oaxaca Slip-On" con Adidas reconoce apropiación de nombre del estado; lo "lamento profundamente", dice

Isaac Del Toro, tras conquistar la Vuelta a Burgos; "es un orgullo representar a México", asegura

Calor, lluvias, granizo y actividad eléctrica: el clima que predominará la tarde-noche de este sábado 9 de agosto en CDMX

Aranceles de Trump: EU presiona a países para obtener concesiones a empresas aliadas, reporta el Washington Post

Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice

Herederos de AMLO y Calderón intercambian acusaciones; desde "tu papá se robó la Presidencia" hasta "explica cómo se enriqueció el tuyo"

FEADLE confirma que homicidio del periodista Antonio de la Cruz fue por su labor; faltan órdenes de aprehensión por cumplimentar

Defensa modifica manejo de fauna silvestre cercana al Tren Maya; implementará acciones con trato digno y respetuoso

En medio de lujos morenistas, Beatriz Gutiérrez Müller sube video limpiando; "las goteras, el trapeador y yo"

La está considerando invitar al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a Alaska, donde el presidente Donald Trump tiene previsto reunirse con el presidente ruso, , la próxima semana, según fuentes que hablaron con NBC News.

“Se está discutiendo”, dijo una de las personas informadas sobre las discusiones.

No se ha concretado ninguna visita y no está claro si Zelensky finalmente estaría en para las reuniones, indicaron.

El presidente italiano, Sergio Mattarella (de espaldas), conversa con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (i), en el palacio del Quirinal (Roma), este miércoles. Zelenski se encuentra en Roma para presidir mañana junto a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, la inauguración de la IV Conferencia Internacional sobre la Reconstrucción de Ucrania que se celebrará el jueves y el viernes en la capital italiana. Foto: EFE
El presidente italiano, Sergio Mattarella (de espaldas), conversa con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (i), en el palacio del Quirinal (Roma), este miércoles. Zelenski se encuentra en Roma para presidir mañana junto a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, la inauguración de la IV Conferencia Internacional sobre la Reconstrucción de Ucrania que se celebrará el jueves y el viernes en la capital italiana. Foto: EFE

El alto funcionario de la administración dijo que es “absolutamente” posible.

“Todo el mundo tiene muchas esperanzas de que eso suceda”, dijo el funcionario.

Un alto funcionario de la Casa Blanca respondió: "El presidente sigue abierto a una cumbre trilateral con ambos líderes. Actualmente, la Casa Blanca se centra en la planificación de la reunión bilateral solicitada por el presidente Putin".

El gobierno ucraniano no respondió a una solicitud de comentarios.

Si viajara a Alaska, no está claro si él y Putin estarían alguna vez en la misma habitación, dijo una de las personas informadas sobre las discusiones.

Trump dijo el viernes que entre Rusia y Ucrania “habrá algún intercambio de territorios para el beneficio de ambos”.

