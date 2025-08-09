La Casa Blanca está considerando invitar al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a Alaska, donde el presidente Donald Trump tiene previsto reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, la próxima semana, según fuentes que hablaron con NBC News.

“Se está discutiendo”, dijo una de las personas informadas sobre las discusiones.

No se ha concretado ninguna visita y no está claro si Zelensky finalmente estaría en Alaska para las reuniones, indicaron.

El presidente italiano, Sergio Mattarella (de espaldas), conversa con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (i), en el palacio del Quirinal (Roma), este miércoles. Zelenski se encuentra en Roma para presidir mañana junto a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, la inauguración de la IV Conferencia Internacional sobre la Reconstrucción de Ucrania que se celebrará el jueves y el viernes en la capital italiana. Foto: EFE

El alto funcionario de la administración dijo que es “absolutamente” posible.

“Todo el mundo tiene muchas esperanzas de que eso suceda”, dijo el funcionario.

Un alto funcionario de la Casa Blanca respondió: "El presidente sigue abierto a una cumbre trilateral con ambos líderes. Actualmente, la Casa Blanca se centra en la planificación de la reunión bilateral solicitada por el presidente Putin".

El gobierno ucraniano no respondió a una solicitud de comentarios.

Si Zelensky viajara a Alaska, no está claro si él y Putin estarían alguna vez en la misma habitación, dijo una de las personas informadas sobre las discusiones.

Trump dijo el viernes que entre Rusia y Ucrania “habrá algún intercambio de territorios para el beneficio de ambos”.

