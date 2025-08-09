Más Información
El New York Times exhibe cómo el Cártel de Sinaloa sigue enviando fentanilo a EU; cambia a cargas pequeñas e idea métodos creativos
Lingotes de oro no enfrentarán aranceles de Trump; Casa Blanca emitirá nueva política para aclarar el tema
Diseñador que creó sandalias "Oaxaca Slip-On" con Adidas reconoce apropiación de nombre del estado; lo "lamento profundamente", dice
Calor, lluvias, granizo y actividad eléctrica: el clima que predominará la tarde-noche de este sábado 9 de agosto en CDMX
Aranceles de Trump: EU presiona a países para obtener concesiones a empresas aliadas, reporta el Washington Post
Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice
Herederos de AMLO y Calderón intercambian acusaciones; desde "tu papá se robó la Presidencia" hasta "explica cómo se enriqueció el tuyo"
FEADLE confirma que homicidio del periodista Antonio de la Cruz fue por su labor; faltan órdenes de aprehensión por cumplimentar
Defensa modifica manejo de fauna silvestre cercana al Tren Maya; implementará acciones con trato digno y respetuoso
La Casa Blanca está considerando invitar al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a Alaska, donde el presidente Donald Trump tiene previsto reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, la próxima semana, según fuentes que hablaron con NBC News.
“Se está discutiendo”, dijo una de las personas informadas sobre las discusiones.
No se ha concretado ninguna visita y no está claro si Zelensky finalmente estaría en Alaska para las reuniones, indicaron.
Lee también El New York Times exhibe cómo el Cártel de Sinaloa sigue enviando fentanilo a EU; cambia a cargas pequeñas e idea métodos creativos
El alto funcionario de la administración dijo que es “absolutamente” posible.
“Todo el mundo tiene muchas esperanzas de que eso suceda”, dijo el funcionario.
Un alto funcionario de la Casa Blanca respondió: "El presidente sigue abierto a una cumbre trilateral con ambos líderes. Actualmente, la Casa Blanca se centra en la planificación de la reunión bilateral solicitada por el presidente Putin".
Lee también Decomiso de fentanilo sube 25% en EU; logra nivel récord en primeros 200 días de Trump, reporta el FBI
El gobierno ucraniano no respondió a una solicitud de comentarios.
Si Zelensky viajara a Alaska, no está claro si él y Putin estarían alguna vez en la misma habitación, dijo una de las personas informadas sobre las discusiones.
Trump dijo el viernes que entre Rusia y Ucrania “habrá algún intercambio de territorios para el beneficio de ambos”.
Haití declara estado de emergencia de 3 meses ante aumento de violencia de pandillas; más de mil personas han sido asesinadas: ONU
es/bmc