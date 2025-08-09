Más Información

El New York Times exhibe cómo el Cártel de Sinaloa sigue enviando fentanilo a EU; cambia a cargas pequeñas e idea métodos creativos

El New York Times exhibe cómo el Cártel de Sinaloa sigue enviando fentanilo a EU; cambia a cargas pequeñas e idea métodos creativos

Aranceles de Trump: EU presiona a países para obtener concesiones a empresas aliadas, reporta el Washington Post

Aranceles de Trump: EU presiona a países para obtener concesiones a empresas aliadas, reporta el Washington Post

Se registran 447 asesinatos en primera semana de agosto; primer día del mes, fue el más violento

Se registran 447 asesinatos en primera semana de agosto; primer día del mes, fue el más violento

Calor, lluvias, granizo y actividad eléctrica: el clima que predominará la tarde-noche de este sábado 9 de agosto en CDMX

Calor, lluvias, granizo y actividad eléctrica: el clima que predominará la tarde-noche de este sábado 9 de agosto en CDMX

Isaac Del Toro, tras conquistar la Vuelta a Burgos; "es un orgullo representar a México", asegura

Isaac Del Toro, tras conquistar la Vuelta a Burgos; "es un orgullo representar a México", asegura

Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice

Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice

Herederos de AMLO y Calderón intercambian acusaciones; desde "tu papá se robó la Presidencia" hasta "explica cómo se enriqueció el tuyo"

Herederos de AMLO y Calderón intercambian acusaciones; desde "tu papá se robó la Presidencia" hasta "explica cómo se enriqueció el tuyo"

FEADLE confirma que homicidio del periodista Antonio de la Cruz fue por su labor; faltan órdenes de aprehensión por cumplimentar

FEADLE confirma que homicidio del periodista Antonio de la Cruz fue por su labor; faltan órdenes de aprehensión por cumplimentar

Defensa modifica manejo de fauna silvestre cercana al Tren Maya; implementará acciones con trato digno y respetuoso

Defensa modifica manejo de fauna silvestre cercana al Tren Maya; implementará acciones con trato digno y respetuoso

En medio de lujos morenistas, Beatriz Gutiérrez Müller sube video limpiando; "las goteras, el trapeador y yo"

En medio de lujos morenistas, Beatriz Gutiérrez Müller sube video limpiando; "las goteras, el trapeador y yo"

FOTOS: Celebran Día Internacional de los Pueblo Indígenas con megacalenda en CDMX

FOTOS: Celebran Día Internacional de los Pueblo Indígenas con megacalenda en CDMX

En puntos 420 no se criminaliza a usuarios, pero se combate el narcomenudeo: Pablo Vázquez

En puntos 420 no se criminaliza a usuarios, pero se combate el narcomenudeo: Pablo Vázquez

San Juan, Puerto Rico. El gobierno de anunció que ha implementado un estado de emergencia de tres meses en la región central del país debido al aumento de la violencia de las .

La medida abarcará los departamentos de Oeste, Artibonito y Centro “para continuar la lucha contra la inseguridad y responder a lay alimentaria”, según un comunicado del gobierno.

La región, conocida como el granero de arroz de Haití, ha estado bajo ataque en los últimos años. Las pandillas a los agricultores o los obligan a abandonar sus campos mientras arrasan comunidades cercanas.

Lee también

Fotografía de archivo de un integrante de la Policía Nacional de Haití (PNH) patrulla tras el ataque de una pandilla, en Kenscoff (Haití). Foto: EFE
Fotografía de archivo de un integrante de la Policía Nacional de Haití (PNH) patrulla tras el ataque de una pandilla, en Kenscoff (Haití). Foto: EFE

Más de mil personas han sido asesinadas en Haití, reporta ONU

La oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas señaló que, desde octubre de 2024 hasta finales de junio de 2025, más de mil personas han sido asesinadas, más de 200 han resultado heridas y 620 han sido en los departamentos de Artibonito y Centro y áreas cercanas.

La violencia de las pandillas también ha desplazado a más de 239 mil personas en la región central de Haití, según la . A finales de abril, decenas de haitianos cruzaron a pie y nadando el río más grande del país, en un desesperado intento por huir de los .

El viernes, el gobierno nombró a un nuevo director general interino para supervisar la Policía Nacional de Haití, que trabaja con policías kenianos que encabezan una misión respaldada por la ONU para ayudar a sofocar la.

Lee también

Miembros de bandas armadas vigilan una calle de Haití, en una fotografía de archivo. Foto: EFE
Miembros de bandas armadas vigilan una calle de Haití, en una fotografía de archivo. Foto: EFE

Haití tiene nuevo líder; hay cambios en el gobierno

André Jonas Vladímir Paraison reemplaza al exdirector general de la policía, Normil Rameau, quien fue criticado por su lucha para contener la violencia perpetrada por grupos delincuenciales, que controlan hasta el 90% de , la capital. Rameau advirtió repetidamente sobre la grave falta de financiación del departamento.

Paraison se desempeñó anteriormente como jefe de seguridad del Palacio Nacional de Haití y estaba de servicio como agente de policía cuando el expresidente Jovenel Moïse fue asesinado en su residencia privada en julio de 2021.

Los cambios se producen mientras, un acaudalado empresario, asume como presidente del consejo presidencial de transición de Haití, que tiene la tarea de celebrar elecciones para febrero de 2026.

Fotografía de archivo de un hombre hablando con la policía en Puerto Príncipe (Haití). Foto: EFE
Fotografía de archivo de un hombre hablando con la policía en Puerto Príncipe (Haití). Foto: EFE
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2025: Para estos mexicanos será obligatorio tramitar nueva CURP. Requisitos. Foto: Adobe /RENAPO

CURP biométrica 2025: Para estos mexicanos será obligatorio tramitar nueva CURP. Requisitos

Pensión Bienestar reduce edad para registro: ¿Qué programa es y cuánto ofrece? Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar reduce edad para registro: ¿Qué programa es y cuánto ofrece? Requisitos

Pasaporte mexicano. Foto: iStock/mirsad sarajlic

Nuevo sistema de visa electrónica en México comienza el 9 de agosto: ¿Quiénes la necesitan?

Visa americana. iStock/ LightFieldStudios

¿Quieres la ciudadanía? Estados Unidos advierte que fraude matrimonial se castiga con cárcel y multas

Museo de Arte de Denver.

Guía para visitar el Museo de Arte de Denver: Costos, exposiciones y qué saber antes de ir