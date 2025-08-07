Más Información

EU ofrece recompensa de 50 mdd por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro; lo acusa de vínculos con el Cártel de Sinaloa

Luisa Alcalde llama a vivir en la justa medianía aunque se tengan los recursos; acusa campaña de derecha contra Morena

Jueces y ciudadanos reprochan a la SCJN su actuar frente a la reforma judicial; "traicionaron a México", acusan

Ingresan a Penal de Neza presuntos implicados en muerte de niño en Los Reyes La Paz; lo habrían retenido en garantía por deuda de mil pesos

En medio de fuerte dispositivo de seguridad, sepultan al delegado de la FGR asesinado en Tamaulipas; lo despiden en medio de aplausos

Senado alista toma de protesta de 881 jueces, magistrados y ministros de la Corte; este es el itinerario de la ceremonia

Además de la expriista como embajadora de México en Panamá, el Congreso ratificó a cuatro personas más para las en Haití, Turquía, Kenia y Líbano.

Ante estos nombramientos presidenciales, la (SRE) destacó que México fortalece su presencia en el exterior, "así como su compromiso con la defensa y protección de los connacionales en cualquier parte del mundo".

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, indicó que estos cuatro nombramientos pertenecen al Servicio Exterior Mexicano.

"Todos tienen la encomienda de defender los intereses nacionales y, como lo ha instruido la presidenta , de brindar una atención cercana y comprometida con las comunidades mexicanas en el exterior", destacó la Cancillería.

¿Quiénes son los nuevos embajadores?

Para la embajada de México en Líbano, que estaba vacante desde el 2023, se ratificó a Francisco Ernesto Romero Bock.

Para la Embajada de México en Haití fue ratificado José de Jesús Cisneros Chávez, diplomático de carrera.

Gisele Fernández Ludlow asumió como embajadora de México en Kenia, así como la representación ante el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT) y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Gisele Fernández Ludlow asumió como embajadora de México en Kenia (07/08/2025). Foto: Especial
El embajador de carrera Francisco Javier Díaz de León, será titular en la representación de México en Turquía.

