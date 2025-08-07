Más Información
Además de la expriista Claudia Pavlovich como embajadora de México en Panamá, el Congreso ratificó a cuatro personas más para las embajadas en Haití, Turquía, Kenia y Líbano.
Ante estos nombramientos presidenciales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó que México fortalece su presencia en el exterior, "así como su compromiso con la defensa y protección de los connacionales en cualquier parte del mundo".
La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, indicó que estos cuatro nombramientos pertenecen al Servicio Exterior Mexicano.
"Todos tienen la encomienda de defender los intereses nacionales y, como lo ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum, de brindar una atención cercana y comprometida con las comunidades mexicanas en el exterior", destacó la Cancillería.
¿Quiénes son los nuevos embajadores?
Para la embajada de México en Líbano, que estaba vacante desde el 2023, se ratificó a Francisco Ernesto Romero Bock.
Para la Embajada de México en Haití fue ratificado José de Jesús Cisneros Chávez, diplomático de carrera.
Gisele Fernández Ludlow asumió como embajadora de México en Kenia, así como la representación ante el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT) y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
El embajador de carrera Francisco Javier Díaz de León, será titular en la representación de México en Turquía.
nro/bmc