Segundo Simulacro Nacional 2025; alerta sísmica vía celular llegará a 80 millones de dispositivos el 19 de septiembre

Ingresan a Penal de Neza presuntos implicados en muerte de niño en Los Reyes La Paz; lo habrían retenido en garantía por deuda de mil pesos

Jueza ordena suspender más construcciones en "Alcatraz de los Caimanes"; el centro de detención puede seguir albergando migrantes

Jueces y ciudadanos reprochan a la SCJN su actuar frente a la reforma judicial; "traicionaron a México", acusan

Banxico disminuye recorte a 25 puntos; tasa de interés pasa de 8% a 7.75%

Decomisa FGR casi una tonelada de metanfetamina en Palenque, Chiapas; aseguran vehículos y un arma

Con un singular mensaje, la en México celebró las acciones del gobierno mexicano para evitar el tráfico de aletas de especies protegidas rumbo a China.

La embajada estadounidense, a cargo del embajador denunció que China intenta exportar ilegalmente más de 2.4 toneladas de aletas de tiburones mexicanos protegidos.

"Aplausos a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Secretaría de Marina y Agencia Nacional de Aduanas por acciones que impidieron que aletas de especies protegidas salieran del país ilegalmente con destino a China.

"Tiburón que se duerme se lo llevan a Shangai", expresó la embajada de Estados Unidos en sus redes sociales.

Destacó que estás dependencias evitaron que el cargamento de aletas saliera de México y llegarán al país asiático sin certificado ClaTES.

