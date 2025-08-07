Con un singular mensaje, la embajada de Estados Unidos en México celebró las acciones del gobierno mexicano para evitar el tráfico de aletas de especies protegidas rumbo a China.

La embajada estadounidense, a cargo del embajador Ronald Johnson, denunció que China intenta exportar ilegalmente más de 2.4 toneladas de aletas de tiburones mexicanos protegidos.

"Aplausos a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Secretaría de Marina y Agencia Nacional de Aduanas por acciones que impidieron que aletas de especies protegidas salieran del país ilegalmente con destino a China.

"Tiburón que se duerme se lo llevan a Shangai", expresó la embajada de Estados Unidos en sus redes sociales.

👏 a @PROFEPA_Mx, @SEMAR_mx y @AduanasMx por acciones que impidieron que aletas de especies protegidas salieran del país ilegalmente con destino a 🇨🇳. 🦈 que se duerme, se lo llevan a Shanghái. https://t.co/TzihXBevO4 pic.twitter.com/0BpFLJGxW7 — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) August 7, 2025

Destacó que estás dependencias evitaron que el cargamento de aletas saliera de México y llegarán al país asiático sin certificado ClaTES.

