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El alcalde morenista del municipio poblano de Chignahuapan, Juan Rivera, organizó una lujosa para su hija, lo que le atrajo severas críticas.

El municipio de la Cuarta Transformación, la cual pregona la austeridad, realizó una mega fiesta en la Hacienda Atlamaxac.

Los ciudadanos denunciaron que antes de la mega fiesta, el municipio pavimentó los accesos a la hacienda, la cual presuntamente pertenece al líder regio al priísta Lorenzo Rivera.

Las redes sociales se inundaron con las imágenes de los XV Años, donde aprecia un enorme escenario e imágenes de la joven con un vestido de lujo.

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Decenas de usuarios cuestionaron la austeridad que prometía Morena y lamentaron que personajes de ese tipo gobiernen el Pueblo Mágico.

En febrero del presente año, el mismo alcalde fue criticado porque en un video que él mismo subió durante el cumpleaños de su esposa, se le veía portando un presuntos fajo de billetes.

El munícipie rechazó las acusaciones y aseguró que se trató de un regalo envuelto.

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