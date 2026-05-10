Karla Díaz y Dany Dayz se casaron por la iglesia, luego de cinco años de celebrar su boda civil, los famosos, y todos sus invitados, viajaron a San Miguel de Allende para disfrutar de su unión; entre los invitados se encontraban sus excompañeras de JNS y Yordi Rosado.

Fue hace sólo un mes cuando la pareja dio a conocer que se casaría por el civil, a partir de ese momento, la exintegrante de JNS celebró diferentes despedidas de solteras, documentándolo todo a través de sus redes sociales; en esos eventos contó con la compañía de sus amigas de toda la vida, sus excompañeras de alineación (Angie Taddei, Melissa López y Regia Murguia) y otras cantantes noventeras, como Érika Zaba (OV7) y Daniela Magún (Kabah).

Nadie se imaginó que pasaría sólo un mes para que Díaz y Dayz pisaran el altar, pues apenas, dos días antes del gran día, festejaron la última de múltiples despedidas con un gran grupo de amigos y familiares, sin que nadie sospechase que la celebración había tenido lugar en San Miguel de Allende porque ahí sería donde se casarían.

Karla Díaz y Dany Dayz en su despedida de solteros en San Miguel de Allende. Foto: Instagram

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Además de la exclusiva que otorgaron a la revista "Hola", tanto ellos, como sus invitados han compartido fotografías y videos de algunos de los momentos que tuvieron lugar durante la boda, celebrada este sábado 9 de mayo, una de ellas fue "Re", una de las JNS a la que "Karlita" es más allegada.

Angie Taddei, Melissa López y Regina Murguia en la boda religiosa de su excompañera de JNS, Karla Díaz. Foto: Instagram

En algunas imágenes, compartidas por la cantante, se aprecia que la misa fue oficiada en la Parroquia de San Miguel Arcángel, a la que Karla entró tomada del brazo de su hermano, Luis, quien tomó el lugar de su padre, fallecido en 2020.

Karla Díaz y su hermano Luis en la boda de la cantante, celebrada este sabado 9 de mayo en San Miguell de Allende. Foto: Instagram

Al terminar la misa, "Karlita" y Dany abandonaron el lugar en un auto descapotable blanco; en él, agitaron las palmas de las manos, despidiéndose de sus invitadas e invitados, con los que se reencontraron poco después, en otro espacio, al aire libre, donde se llevó a cabo la gran celebración; se trató del hotel Live Agua San Miguel.

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Ahí, el vestido de la novia, con mangas y cuello de tortuga de encaje, se convirtió en un atuendo más revelador; se cambió de vestido por uno con escote de corazón, que mostraba sus hombros y brazos descubiertos y ya entrada la noche, usó otro vestido de corte de sirena; también se soltó el chongo y lució una media cola.

Entre las bebidas que se ofrecieron hubo ron, vodka, vivno tinto y blanco y, en lo referente al menú, hubo short rib, braseado con risotto de calabaza rostizada, zanahorias orgánicas y salsa de oporto y, de postre, cheescake con fresa y mousse de mango con maracuyá.

No pudo faltar, además, que durante la celebración Karla y sus excompañeras de JNS, grupo del que dejó de ser parte hace dos años, bailaron algunas coreografías de antaño, como "Entre azul y buenas noches".

El vals de la pareja fue "Everything" de Michael Bublé.

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Entre los invitados famosos, asistieron Yordi Rosado y su novia, la escritora Melissa Mochulske, Mario Bezares, Mauricio Mancera, Ricardo Peralta, Joe de Mikeli, Mane de la Parra, Poncho Barbosa, Paco de Miguel y "Chingu amiga".

La celebración continúa esta tarde, como ha mostrado el representante de Karla, Pablo Ahumada, a través de redes sociales.

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