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está por , luego de cinco años de hacerlo por el civil, por lo que algunas de sus amistades más entrañables organizaron una ; integrantes de , OV7 y Kabah viajaron a Cabo para pasarla juntas antes del gran día.

"Karlita", como se conoce en el medio, se encuentra viviendo una de las épocas más prolíficas, no sólo en el aspecto profesional, sino que, luego de que, en 2021, se casara por el civil con el músico Dany Dayz, este, hace sólo unos días, le propuso que se casaran por la iglesia.

La petición conmovió hasta las lágrimas a la exintegrante de JNS, debido a que es muy devota y, para ella, era importante dar este paso también a través de la liturgia.

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Aún sin que la pareja dé detalles de cuándo y dónde se oficiará la boda, sus amigas más cercanas, muchas de ellas, también cantantes de pop, se reunieron para organizarle una despedida de soltera, motivo que las llevó a viajar a Baja California Sur.

Karla viajó junto con Regina Munguía, su compañera de agrupación, y Daniel Magún, de Kabah que, desde antes de abordar su vuelo, ya adornaba a la futura esposa con un velo de papel maché y una banda que señalaba que ella era la novia.

Hubo quienes se preguntarón en dónde estaban Angie Taddei y Melissa López, las dos JNS que faltaban en el viaje, pero, la realidad, es que ellas ya se encontraban en Cabo, junto con Érika Zaba, la exOV7, decorando con motivos alusivos a la boda, la casa en donde se hosperadon.

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La festejada fue recibida con champagne y una fiesta de alberca, en donde le entregaron stickers que diseñaron especialmente para ella.

Durante la noche, la cantante usó un vestido corto, blanco de satén, que simulaba ser de novia, mientras que sus amigas usaron playeras con su cara estampada, para salir a celebrar a CarbónCarbón, el restaurante del chef Poncho Cadena, prometido de Litzy, otra de las grandes amigas de Díaz.

Ahí culminó la celebración, aunque Taddei, que ha documentado todo el viaje, prometió que aún falta mucho más por festejar.

melc

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