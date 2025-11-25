Más Información

, una de las, reacciona a la decisión de suexcompañera, Paty Sirvent, de convertirse en la de cuatro nuevas jóvenes que, han adoptado el titulo de "".

Taddei, que se encuentra promocionado la gira de su grupo por Europa -y su participación en el "90´s pop tour, antro", fue entrevistada por "Venga la alegría", para conocer qué opinión le merece que Paty, la exlíder del grupo, haya impulsado la creación de una nueva versión del grupo, que alcanzó el éxito durante los 90 y principios de los dosmiles.

La cantante de origen argentino descartó algún tipo de competición pues, las jóvenes que ahora se dan a conocer como "Jeans JNS" le recuerdan a sí misma y, por supuesto, a sus compañeras de agrupación, con las que, desde muy pequeñas, soñaba con hacerse famosas.

"Imagínate, yo me pongo en el lugar de las chavitas, estás empezando su carrera, estás ilusionadísima de cantar, de hacer cosas nuevas y subir al escenario, no está padre que por una situación, que no tiene nada que ver con las chavitas, les empiecen a tirar", dijo al matutino.

Expresó que así como ella, y las otras integrantes de JNS, Regina Murguia y Melissa López, sus fans más cautivos respetan el proyecto que Paty está impulsando con cuatro nuevas jóvenes.

"Yo creo que nuestros fans son amables, somos partes de una comunidad de amor, de respeto, de igualdad, de eso es la bandera de JNS, entonces, aquí nosotros todo bien", ahondó.

Pese a su postura conciliatoria, Angie aclaró que, si bien, respeta que Sirvent lance su versión del grupo, aclaró que el vocativo JNS le pertenece a ella, a sus compañeras y a Bobo Producciones, la empresa que las representa.

"¿Mera verdad?, nosotras somos JNS, ellos son Jeans y ya está ¿no?, en cuanto a la cosa legal, me imagino que los abogados se estarán encargando, nosotras seguimos trabajando, construyendo, dedicándonos a lo que llevamos dedicando hace 10 años, a crecer el nombre JNS y a lo nuestro, esto ya es nuestro, ¿crecimos en un grupo?, sí, sin duda, pero hoy somos JNS", destacó.

Aclaró que Sirvent nunca se acercó a ninguna de ellas para expresarles su plan de reconstruir el concepto de Jeans con nuevas jóvenes.

"Nada de hablar, ella nunca levantó el teléfono para platicarnos nada, ni contarnos nada, ni pedirnos nuestro apoyo, nada", precisó Angie.

La cantante no descarta que, en un futuro, ella y sus compañeras lancen una gira por 30 años del grupo, en la que les gustaría invitar a todas las compañeras que formaron parte del concepto.

Las nuevas integrantes de Jeans ya han lanzado una versión renovada de la exitosa canción "Enferma de amor", que hicieran famosas las integrantes originales en el año 1997.

