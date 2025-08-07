Más Información

Como herencia del gobierno pasado del expresidente , una exgobernadora y un exgobernador del PRI siguen desempeñándose como diplomáticos de México.

Además, otro exgobernador priista fue designado bajo la administración de la presidenta .

Todos van con la encomienda de servir a las personas mexicanas en el exterior, aun sin formación diplomática.

Claudia Pavlovich

En una ratificación polémica en el Senado entre gritos de rechazo de la oposición, la exgobernadora sonorense, , quien fue expulsada del PRI en 2022, ahora es embajadora de México en Panamá, tras haberse desempeñado como cónsul de nuestro país en Barcelona.

De acuerdo con Sheinbaum Pardo, Pavlovich ha hecho “buen papel”.

Quirino Ordaz Coppel

, exgobernador de Sinaloa, fue ratificado por la titular del Ejecutivo federal como embajador de México en España.

“Hay otras personas que pertenecieron, en su momento, a otros partidos políticos, como el embajador de España, que ratifiqué su nombramiento en España, a Quirino Ordaz, y han estado haciendo un buen papel”, dijo Sheinbaum en su conferencia del miércoles 6 de agosto.

En septiembre de 2021, el expresidente Andrés Manuel López Obrador propuso a Quirino Ordaz Coppel como embajador de México en el Reino de España.

Marco Antonio Mena

fue gobernador de Tlaxcala de 2017 a 2021 por el Partido Revolucionario Instruccional, y ahora es cónsul de México en San Francisco, California.

"Mi profunda gratitud a la presidenta Claudia Sheinbaum por la distinción que me ha otorgado al designarme Cónsul General de México en San Francisco.

"Mi compromiso es que junto con el extraordinario equipo del Consulado protejamos, orientemos y ayudemos a nuestras paisanas y paisanos", dijo recientemente al entrar al cargo.

