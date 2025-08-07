Más Información

Segundo Simulacro Nacional 2025; alerta sísmica vía celular llegará a 80 millones de dispositivos el 19 de septiembre

Ingresan a Penal de Neza presuntos implicados en muerte de niño en Los Reyes La Paz; lo habrían retenido en garantía por deuda de mil pesos

Jueza ordena suspender más construcciones en "Alcatraz de los Caimanes"; el centro de detención puede seguir albergando migrantes

Jueces y ciudadanos reprochan a la SCJN su actuar frente a la reforma judicial; "traicionaron a México", acusan

Banxico disminuye recorte a 25 puntos; tasa de interés pasa de 8% a 7.75%

Decomisa FGR casi una tonelada de metanfetamina en Palenque, Chiapas; aseguran vehículos y un arma

"Tiburón que se duerme, se lo llevan a Shangai"; embajada de EU celebra acciones de México contra el tráfico de aletas

Detienen a “El Cabo 13”, integrante del “Cártel del Pacífico”; es objetivo prioritario desde 2022

Entre ropa y joyería, diputada Karina Barreras suma casi 5 mdp a sus bienes; la revelación detrás de la polémica de "dato protegido"

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Por “Ivo”, cierran parcialmente el puerto de Manzanillo; tormenta ha generado lluvias y alto oleaje en Colima

Dan libertad absolutoria a "La Mojón", lideresa del Cártel de Noreste; es sobrina del "Z-40" y "Z-42"

Puerto Príncipe. Un empresario adinerado se convirtió el jueves en presidente del consejo presidencial transitorio de , encargado de restaurar el orden en el atribulado país, mientras que un destacado subrayó los desafíos al amenazar con derrocar al gobierno.

El nombramiento de Laurent Saint-Cyr en la oficina fuertemente custodiada del consejo en la capital de donde las pandillas criminales controlan el 90% de los vecindarios marcó la primera vez que personas del sector privado de Haití sirven tanto en la presidencia rotativa como primer ministro, dos posiciones que comparten las funciones ejecutivas del país.

“Nuestro país está atravesando una de las mayores crisis de toda su historia”, declaró Saint-Cyr en una ceremonia a la que asistieron embajadores de varios países. "No es momento para discursos bonitos. Es momento de actuar".

Fotografía de 2021 en la que se observa al líder de la principal banda armada de Haití, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, al hablar con los medios en Puerto Príncipe (Haití). Foto: EFE
Fotografía de 2021 en la que se observa al líder de la principal banda armada de Haití, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, al hablar con los medios en Puerto Príncipe (Haití). Foto: EFE

Horas antes de la toma de posesión, una poderosa federación de pandillas que ha denunciado a los oligarcas de Haití amenazó con derrocar al gobierno, y estallaron disparos en partes de la capital por la mañana, mientras muchos residentes evitaban las calles normalmente congestionadas.

En un video publicado en las redes sociales, el cabecilla de la pandilla Viv Ansanm, Jimmy Chérizier —mejor conocido como "Barbecue"— había advertido a los residentes que dieran paso libre a su grupo armado a través de varios vecindarios para llegar a la oficina del consejo.

“Pueblo de Haití, cuídense y ayúdennos... en la batalla para liberar al país”, indicó Chérizier, con un y un colgado al hombro.

Una misión respaldada por la ONU liderada por la policía keniana indicó en un comunicado que policías frustraron posibles ataques mediante las 24 horas y aumentando el número de fuerzas armadas en ciertos vecindarios y alrededor de infraestructuras críticas.

"Las pandillas armadas habían planeado interrumpir la estabilidad nacional y hacer que el país fuera ingobernable", dice el comunicado.

En la oficina del consejo, Saint-Cyr agradeció a todos los actores nacionales e internacionales que han ayudado a Haití, así como al sector privado, al que llamó el motor de la . Señaló que, aunque proviene del sector privado, serviría a todas las personas por igual.

Partidarios celebran la instalación de Laurent Saint-Cyr, quien reemplaza a Fritz Alphonse Jean, en la presidencia rotatoria del consejo presidencial de transición en Puerto Príncipe, Haití, el jueves 7 de agosto de 2025. Foto: AP
Partidarios celebran la instalación de Laurent Saint-Cyr, quien reemplaza a Fritz Alphonse Jean, en la presidencia rotatoria del consejo presidencial de transición en Puerto Príncipe, Haití, el jueves 7 de agosto de 2025. Foto: AP

Saint-Cyr sostuvo que la seguridad era la máxima prioridad del consejo. Hizo un llamado a las para intensificar sus operaciones y a los socios internacionales para enviar más soldados, ofrecer más entrenamiento y ayudar a impulsar una misión que carece de recursos y personal.

"Debemos restaurar la autoridad del ", sostuvo. "Los desafíos que enfrentamos están ciertamente vinculados a la inseguridad, pero también son el resultado de nuestra falta de coraje, falta de visión y nuestra irresponsabilidad".

Cuestionó qué estaba impidiendo al gobierno ofrecer los servicios que los haitianos merecen, incluyendo salud y educación. "¡Señor primer ministro, asuma sus responsabilidades!", expresó.

Saint-Cyr anteriormente se desempeñó como presidente de la en Haití y de la Cámara de Comercio e Industria del país. Trabajará con el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, quien fue presidente de una empresa de internet en Haití y también presidente de la Cámara de Comercio e Industria del país.

Un número creciente de personas ha expresado su descontento con el hecho de que el sector privado esté liderando el país. Algunos de los ricos y poderosos han sido acusados de financiar y armar a docenas de pandillas.

Sin embargo, docenas de haitianos con camisetas blancas y sosteniendo carteles con la imagen de Saint-Cyr se reunieron fuera de la oficina del consejo en apoyo a él.

El senador Nenel Cassy habla con periodistas el 3 de octubre de 2019, en Puerto Príncipe. Foto: AP
El senador Nenel Cassy habla con periodistas el 3 de octubre de 2019, en Puerto Príncipe. Foto: AP

Mientras el país se preparaba para la toma de posesión, los haitianos publicaron una serie de advertencias sobre la con la esperanza de que la gente pudiera mantenerse a salvo.

"¡Aquellos de ustedes en la capital, escucharán disparos tanto delante como detrás de ustedes, permanezcan alerta!", decía un mensaje.

Tripotay Lakay, un sitio de noticias local, informó que una persona fue asesinada y otra resultó herida mientras conducían hacia Puerto Príncipe el jueves. No estaba claro de inmediato qué llevó al asesinato. Un video publicado en las redes sociales mostraba el cuerpo de una mujer desplomado en el coche.

También se reportó violencia en Kenscoff, una zona agrícola antes pacífica sobre las colinas de Puerto Príncipe. La misión respaldada por la liderada por la policía keniana informó que perdió dos vehículos blindados después de quedar atrapados en trincheras excavadas deliberadamente por pandillas. Apuntó que los policías fueron atacados con pero "valientemente mantuvieron su posición, infligiendo daños significativos a los atacantes", mientras que tres oficiales recibieron heridas leves.

Videos publicados en las redes sociales mostraban a presuntos miembros de pandillas riendo y vitoreando mientras rodeaban uno de los que luego fue incendiado.

"¡Vengan a recuperarlo si pueden!", se burló un hombre armado.

Policías patrullan la zona cerca del orfanato Saint-Helene en el vecindario Kenscoff de Puerto Príncipe, Haití, el 4 de agosto del 2025. Foto: AP
Policías patrullan la zona cerca del orfanato Saint-Helene en el vecindario Kenscoff de Puerto Príncipe, Haití, el 4 de agosto del 2025. Foto: AP

En un informe publicado el jueves, la misión señaló que cuenta con 991 efectivos, mucho menos de los dos mil 500 previstos, y unos 112 millones de dólares en su fondo fiduciario, aproximadamente el 14% de los 800 millones estimados necesarios al año.

La misión manifestó que no tienepara las operaciones y que solo 200 oficiales pueden ser desplegados a la vez debido a la falta de equipo suficiente, incluidos vehículos.

La misión también señaló que el gobierno sigue siendo frágil: "Las luchas partidistas dentro del gobierno transitorio han tenido el efecto de paralizar al gobierno y envalentonar a las pandillas".

Las pandillas en Kenscoff también secuestraron recientemente a ocho personas de un , incluyendo a un misionero irlandés y a un niño de tres años. Siguen desaparecidos.

Las pandillas controlan hasta el 90% de la capital de Haití, con la violencia aumentando tras el asesinato en julio de 2021 del presidente Jovenel Moïse. La violencia ha desplazado a más de 1.3 millones de personas en los últimos años.

Al menos mil 520 personas fueron asesinadas y más de 600 resultaron heridas desde abril hasta finales de junio en todo Haití. Más del 60% de los asesinatos y lesiones ocurrieron durante operaciones de las fuerzas de seguridad contra pandillas, con otro 12% atribuido a grupos de autodefensa, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití.

