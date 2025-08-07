Ciudad Victoria.— La agencia Moody’s Local México calificó con perspectiva estable al gobierno del estado de Tamaulipas, lo que fortalece la confianza de los inversionistas y consolida la posición de la entidad como destino atractivo para el desarrollo económico.

Además, se ratificaron siete calificaciones de deuda del estado, cinco de ellas cuentan con la calificación AAA.mx, lo que significa que el gobierno de Tamaulipas tiene finanzas muy sólidas y no existe riesgo de que no cumpla con sus pagos.

Las otras dos calificaciones, AA+.mx y AA.mx, también son muy positivas, ya que reflejan alta confianza en la capacidad del estado para cumplir puntualmente con sus compromisos financieros, afirmó Jesús Lavín Verástegui, secretario de Finanzas del gobierno estatal.

Comentó que estas calificaciones muestran que Tamaulipas maneja bien su dinero, y que eso genera confianza entre los bancos y otras instituciones para invertir o prestar recursos al estado.

Moody’s Local México dijo que la ratificación obedece a diversos factores, entre los que se encuentran la amplia y diversificada base económica de Tamaulipas, un alto nivel de ingresos propios, una posición de liquidez moderada, la disciplina financiera sostenida y un manejo responsable de las finanzas públicas, además del nivel de deuda equivalente a 52% de los ingresos operativos.

Este reconocimiento, aseveró el servidor público, fortalece el posicionamiento de Tamaulipas como un ente confiable ante el sistema financiero nacional, al tiempo que mejora sus condiciones de acceso a financiamiento para impulsar proyectos estratégicos de desarrollo.

“El resultado de esta evaluación es reflejo del liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha impulsado una administración financiera sólida, basada en la disciplina y el uso responsable de los recursos públicos, elementos clave para el crecimiento económico y el bienestar social en Tamaulipas”, comentó Lavín Verástegui.