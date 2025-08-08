Más Información

Pachuca.– Un nuevo registrado en esta tarde en Tula, Hidalgo, dejó como saldo una persona sin vida en la localidad de Nantzha. Con este crimen suman cinco ejecuciones y dos personas heridas, en esta semana.

Vecinos del lugar alertaron a las autoridades sobre disparos de arma de fuego en la calle que conduce a la colonia Alvarado, cerca de la zona conocida como “Las Manzanitas”.

De acuerdo con la , un grupo de sujetos armados atacó a un hombre que caminaba con su familia, una mujer y un menor . Los agresores, que viajaban a bordo de una camioneta, dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima.

Elementos de la Guardia Nacional y policías estatales acudieron al sitio y confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, además de registrar múltiples impactos de bala.

Este municipio ha vivido una serie de homicidios. En esta semanas, el saldo es de cinco personas asesinadas y dos lesionadas. Autoridades de la Secretaría de Seguridad indicaron que los hechos estarían relacionados con una disputa entre grupos delictivos de la zona.

Señalaron que el robo de combustible y el son las principales causas del aumento en los delitos de alto impacto, en los que no solo han perdido la vida civiles, sino también un policía que fue emboscado hace unas semanas.

