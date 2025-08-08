San Cristóbal de las Casas, Chis; 8 de agosto.- Dos hermanos del exalcalde del PRI, de Frontera Comalapa, Jorge Aguilar Lucas, (2015-2018), fueron asesinados durante la noche del jueves, en la comunidad Sabinalito, en las colindancias con Guatemala.

Pobladores dieron a conocer que durante el jueves se desarrolló una asamblea comunitaria en Sabinalito, población de poco más de dos mil 300 habitantes, donde analizaron el tema de la seguridad, pero más tarde un grupo de hombres asesinaron a los hermanos del exalcalde identificados como Rudy y Manuel Aguilar Lucas.

La Fiscalía de Chiapas informó que por este doble homicidio se inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio.

En la comunidad Sabinalito, a raíz del asesinato de cinco elementos de la Policía Estatal, cuatro hombres y una mujer, sobre la carretera Panamericana, a la altura de Las Champas, comunidad cercana a la frontera con Guatemala, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal establecieron una base de operaciones en Sabinalito.

Los homicidas de los dos hermanos del alcalde no han sido detenidos.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) y este día serán velados.

El martes por la noche, seis hombres a bordo de motocicletas se llevaron al mecánico, Ediver López Martínez, de 36 años de edad, a bordo de una camioneta de su propiedad, denunció su cónyuge Miriam Solís Osorio.

La noche del martes 5 de agosto, los hombres irrumpieron en la vivienda para robar dinero en efectivo y llevarse a Ediver, a bordo de una camioneta de su propiedad. “Nos encañonaron con pistolas”, “Nos querían matar en mi domicilio”, explicó Solís Osario.

Por este rapto, la Fiscalía emitió una ficha de búsqueda de Ediver, de oficio mecánico.

Los pobladores dijeron, asimismo que ambos asesinatos y el levantón del mecánico, fueron cometidos presuntamente por el Cartel Chiapas y Guatemala.

Los grupos del crimen organizado desataron una espiral violenta en municipios de la Sierra y Frontera de Chiapas, desde mediados de 2021, cuando empezaron las disputas territoriales.

