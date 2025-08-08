Putla. – Pobladores del pueblo triqui e Integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) exigen justicia y castigo a las autoridades, para los autores del asesinato de Maximino Guzmán y de otras 18 personas que han perdido de la vida, en lo que va del actual gobierno de Oaxaca.

“Con esta ejecución de nuestro compañero, suman 19 asesinados en lo que va de este gobierno, a manos de los enemigos de la paz, y ni la Fiscalía General de Justicia del estado, ni el gobierno estatal y federal, han actuado para detener el baño de sangre contra la Nación Triqui”, indicaron en un comunicado.

Esto, luego del asesinato de Maximino Guzmán Solano de 45 años de edad, donde también resultó gravemente herido un menor de 12 años de edad, tras un ataque armado este jueves 07 de agosto, sobre la carretera Lázaro Cárdenas, cerca del letrero de bienvenida a Constancia del Rosario, en la cabecera municipal de Putla de Guerrero, ubicado en la Sierra Sur de Oaxaca, en los límites con la región Mixteca.

Maximino Guzmán era originario de Paso de Águila Copala, una pequeña comunidad del pueblo Triqui Bajo, situado a siete kilómetros de Putla de Guerrero. Fue asesinado mientras viajaba en su vehículo, junto a su hijo quien resultó gravemente herido por los disparos de arma de fuego.

En menos de dos semanas, se han reportado el homicidio de dos personas, integrantes del MULT, además de dos heridos. El pasado 26 de julio, también perdió la vida con arma de fuego Crescencio Hernández, profesor y agente de otra comunidad triqui, Río Metate Copala, perteneciente al municipio de Santiago Juxtlahuaca, donde resultó lesionado su hijo.

Sólo en lo que va del año, suman cuatro asesinatos de integrantes del MULT, entre ellos: Grettel Rivera, Cutberto Hernández García, Crescencio Hernández y Maximino Guzmán.

En esta situación, la organización, exigió al gobierno de Oaxaca y a la Fiscalía que actúen de manera urgente, para detener a los autores materiales e intelectuales de los crímenes.

