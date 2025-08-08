Más Información

Cae implicado en asesinato de delegado de la FGR en Tamaulipas; es presunto integrante de "Los Metros"

Habilitan centro de recepción temporal para mexicanos deportados en Tapachula, Chiapas

"Más de un millón" de migrantes se fueron de EU por su cuenta, según Noem; dice que política migratoria de Trump es "todo un éxito"

Trump habría ordenado al Pentágono usar fuerza militar contra los cárteles, reporta el NYT; firmó una orden en secreto, según el medio

Sheinbaum: orden de Trump para usar la fuerza militar contra los cárteles es solo para EU; "no va a haber invasión", asegura

Sheinbaum sostiene llamada con Presidente de Guatemala; definen encuentro para la siguiente semana

San Cristóbal de las Casas, Chis. El gobierno federal habilitó un centro de recepción temporal, para acoger a los que son desde los Estados Unidos, para brindarles documentos, inscripción a programas sociales y de salud.

Habilitan centro de recepción temporal

Es en el Estadio Olímpico de Tapachula, donde se ha habilitado este centro de recepción, para acoger temporalmente a los mexicanos que lleguen en vuelos al aeropuerto de esta ciudad, mientras esperan viajar a sus municipios de origen.

Fuentes oficiales dieron a conocer que el plan denominado México te abraza, busca recibir a los mexicanos que son deportados hasta la frontera Sur, que llegan en vuelos cada vez más constantes al aeropuerto de Tapachula, uno de los cinco donde llegan migrantes deportados.

El gobierno federal habilitó un centro de recepción temporal, para acoger a los migrantes mexicanos que son deportados desde los Estados Unidos en Tapachula. Foto: especial
El gobierno federal habilitó un centro de recepción temporal, para acoger a los migrantes mexicanos que son deportados desde los Estados Unidos en Tapachula. Foto: especial

Sólo el jueves llegaron a Tapachula dos vuelos, uno con 98 mexicanos que provenían de Luisiana y otro de 118 de San Diego, que fueron recibidos en el centro de recepción.

El lugar tiene una capacidad para recibir hasta 600 personas, a los que se les ofrece un lugar para dormir, comer, regaderas y baños.

La estancia mínima para permanecer en el lugar, es hasta un par de días, mientras esperan los migrantes tomar ruta hacia los municipios de donde son originarios.

A Tapachula, han llegado migrantes que son originarios de Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y otros estados.

En el lugar, se encuentran módulos de atención, que coordinan funcionarios de la Secretaría de Gobernación, del Instituto Nacional de Migración (INM), Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, estas dos últimas que tendrán a su cargo la seguridad, elaboración de alimentos y apoyo logístico.

También participan el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para afiliar a los deportados a programas de salud; el Servicio Nacional de Empleo, que facilitará la vinculación laboral; y la Secretaría del Bienestar, para inscribir a los migrantes a los programas sociales; el Registro Nacional de Población, para la inscripción de la CURP biométrica, actas de nacimiento; y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El plan de emergencia México te abraza, se va extender a otras entidades que han sido expulsores de migrantes a los Estados Unidos, como Oaxaca, Michoacán, Guerrero y otras entidades, informaron funcionarios consultados.

Para este viernes se esperan más vuelos con mexicanos repatriados desde los Estados Unidos.

